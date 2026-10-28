Toyota GR GT3 sbarca a Motegi e il MotoGP giapponese accende gli appassionati con gare e trasmissioni imperdibili

Il circuito di Motegi si prepara a diventare il palcoscenico di due eventi sportivi di rilievo: da una parte, il debutto della Toyota GR GT3 nella gara finale del campionato Super GT, dall’altra, l’apertura della tappa giapponese del MotoGP. Entrambe le manifestazioni si svolgeranno entro il mese di novembre, trasformando la struttura in un epicentro di velocità e tecnologia.

Il debutto della Toyota GR GT3 al Super GT di Motegi

La scuderia Rookie Racing, controllata dal presidente di Toyota, Akio Toyoda, inserir à il nuovo modello nella categoria GT3 come vettura “open”, quindi non ammessa al conteggio dei punti. La decisione di sostituire la tradizionale Mercedes-AMG GT3 #32 segna una svolta strategica per il marchio giapponese, che punta a rafforzare la propria presenza nella disciplina. I piloti scelti per la doppia gara del 7-8 novembre sono l’esperto Hiroaki Ishiura, due volte campione di Super Formula, e il giovane promettente Tokiya Suzuki, ventinoveenne in ascesa.

Dettagli tecnici e sviluppo del modello

La GR GT3 scorrerà su pneumatici Bridgestone, nonostante il prossimo anno la classe GT300 adotterà Dunlop come fornitore unico, segnando l’ultima stagione di un lungo accordo con il provider storico del Super GT. Il progetto, avviato diversi anni fa, è stato presentato per la prima volta al Tokyo Auto Salon nel 2022 e ha fatto il suo ingresso pubblico al Goodwood Festival of Speed nel luglio 2025, con Esteban Ocon al volante durante la cronoscalata. Nel 2026 la vettura è stata nuovamente esibita a Goodwood, dove il campione del WRC Elfyn Evans ha avuto l’opportunità di provarla.

Inizialmente la casa automobilistica aveva valutato una partecipazione selettiva nel 2026, con la 24 Ore del Nürburgring come possibile scena d’esordio, ma il programma è stato rimandato. L’obiettivo rimane quello di far correre la GR GT3 entro la fine dell’anno, facendo così il punto di partenza per una campagna più ampia nel 2027, quando sarà disponibile per i clienti e sostituirà la ormai datata Lexus RC F GT3. Nella prima stagione la disponibilità sarà limitata a team selezionati, ma è confermata la presenza nella classe LMGT3 del FIA WEC con il team ASP.

MotoGP Giappone: calendario, programmazione e fattore titoli

Il Gran Premio del Giappone di MotoGP si svolgerà al circuito di Motegi nei weekend del 3 e 4 ottobre. Il programma televisivo prevede una prima trasmissione sabato 03 ottobre a partire dalle 03:50, seguita da una copertura completa della domenica 04 ottobre dalle 10:30. Il palinsesto include:

04:45 – Paddock post qualifiche

– Paddock post qualifiche 07:30 – Paddock pre sprint

– Paddock pre sprint 08:45 – Paddock post sprint

– Paddock post sprint 10:30 – Paddock pre gara Moto3

– Paddock pre gara Moto3 12:00 – Paddock pre gara Moto2

– Paddock pre gara Moto2 13:15 – Paddock post gara Moto2

La classifica attuale è ancora molto serrata, perciò ogni punto conquistato a Motegi può fare la differenza nella lotta per il titolo. Gli osservatori sottolineano come la combinazione di qualifiche, sprint e gara completa offra molteplici opportunità di guadagnare posizioni e, di conseguenza, punti cruciali.

L’evento è trasmesso su Sky, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire in tempo reale ogni sorpasso e ogni strategia di squadra. La presenza di piloti di livello mondiale e la difficoltà tecnica del tracciato giapponese rendono questa tappa una delle più attese della stagione, con le implicazioni sia per la corsa al titolo che per le future decisioni contrattuali dei team.