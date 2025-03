Dopo un inizio di stagione entusiasmante, i piloti si preparano per la sfida argentina.

Il ritorno del motomondiale in Argentina

Il motomondiale si prepara a tornare in pista con il Gran Premio d’Argentina, che si svolgerà all’Autodromo di Termas de Rio Hondo. Questo evento rappresenta un’importante tappa del campionato, dopo un avvio di stagione ricco di emozioni in Thailandia. La pista argentina ha visto alti e bassi negli ultimi anni, con annullamenti dovuti alla pandemia e problemi organizzativi. Tuttavia, quando si è corso, ha sempre regalato spettacolo e sorprese.

Marc Marquez e i favoriti

Marc Marquez, il pilota spagnolo della Honda, è considerato il grande favorito per la vittoria. Reduce da una doppietta in Thailandia, Marquez ha già trionfato in Argentina nel 2014 e nel 2020. Al suo fianco, ci saranno altri due piloti che hanno già assaporato il successo su questa pista: Maverick Vinales e Marco Bezzecchi. Vinales, vincitore nel 2017, e Bezzecchi, che ha trionfato nell’ultima edizione, sono pronti a dare battaglia.

Le sfide dei piloti Ducati e KTM

Francesco Bagnaia, pilota Ducati, cercherà di riscattarsi dopo un inizio di stagione difficile. Nonostante le sue difficoltà, ha già conquistato due podi e punta a lottare per la vittoria. Anche Pedro Acosta, giovane talento della KTM, è pronto a mettersi in mostra, mentre Fabio Quartararo, leader della Yamaha, cercherà di sfruttare al meglio le sue possibilità. La competizione si preannuncia agguerrita, con ogni pilota determinato a ottenere il massimo dal weekend di gara.

Previsioni meteo e programmazione

Le previsioni meteo per il weekend indicano condizioni variabili, con temperature comprese tra i 21° e i 31° e possibilità di precipitazioni. Gli appassionati potranno seguire le prove libere e le qualifiche su Sky, Now o TV8. Il programma prevede prove libere, qualifiche e le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, offrendo un weekend ricco di adrenalina e spettacolo per tutti gli amanti delle moto.