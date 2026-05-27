Gran Premio d’Italia al Mugello: programma, promozioni e calendario MotoGP 2026

Il gran premio d’Italia torna al Mugello dal 29 al 31 maggio 2026, appuntamento imperdibile per gli appassionati di motociclismo. L’Autodromo del Mugello è noto per essere un tracciato tecnico e dal sapore old school, capace di offrire gare spettacolari e una cornice che mescola velocità e convivialità. In vista dell’evento sono attive le promozioni della prima fascia di prevendita, pensate per chi vuole assicurarsi il posto e approfittare delle offerte dedicate ai tifosi più fedeli.

Oltre alla competizione in pista, il weekend al Mugello è concepito come una vera e propria festa: ci sono ampie aree verdi, servizi per il pubblico e un programma di intrattenimento che accompagna le tre giornate di gara. L’evento si inserisce in un calendario MotoGP 2026 di 22 gare, con novità come il ritorno del Gran Premio del Brasile a Goiânia dopo 21 anni, e tappe di rilievo in Europa e oltre.

Cosa rende unico il Mugello

Il circuito del Mugello è apprezzato per la sua combinazione di curve tecniche e rettilinei che premiano capacità di guida e assetti ben studiati. Gli appassionati definiscono il tracciato una sorta di icona classica del Motomondiale: qui la passione si respira anche fuori dalla pista, grazie a spazi come il prato di oltre cento ettari che ospita il pubblico. Durante il weekend gli organizzatori parlano apertamente di una vera e propria «Woodstock dei motori», dove la componente sportiva convive con concerti, aperitivi e iniziative conviviali pensate per famiglie e gruppi di amici.

Servizi per il pubblico e point di ritrovo

Tra i servizi offerti spiccano l’ingresso gratuito per le moto e la possibilità di campeggiare gratuitamente nell’area verde attrezzata con bagni e postazioni barbecue, un valore aggiunto per chi arriva con il proprio mezzo e vuole vivere il weekend in modo autentico. Sul palco del Correntaio si susseguono momenti musicali e dj set, mentre il programma prevede aperitivi e iniziative serali che trasformano il circuito in un palcoscenico poliedrico. Non mancano aree ristoro e punti informazione per orientarsi tra attività e orari delle gare.

La tappa italiana nel quadro del calendario 2026

La prova al Mugello si colloca nella primavera della stagione: prima di arrivare in Toscana i piloti correranno in Catalogna, a Barcellona, a metà maggio, mentre la stagione è partita in Thailandia al Chang International Circuit di Buriram. Il Calendario 2026 conta 22 appuntamenti e include trasferte in Sudamerica, Asia e Oceania; particolarmente rilevante è il ritorno del Gran Premio del Brasile a Goiânia (20-22 marzo), evento che riporta il Mondiale oltreoceano dopo 21 anni.

Logistica e pause del campionato

Altre informazioni calendariali utili: i Gran Premi d’Ungheria e della Repubblica Ceca sono stati anticipati a giugno, mentre la sosta estiva è prevista dopo il Gp di Germania di metà luglio, con la ripresa delle gare a inizio agosto in Gran Bretagna. La seconda parte della stagione alterna round europei e trasferte extraeuropee, fino al finale autunnale che toccherà Portimao e il tradizionale appuntamento conclusivo a Valencia.

Consigli pratici per chi vuole partecipare

Per chi intende prendere parte al weekend del Mugello è consigliabile pianificare per tempo: approfittare della prevendita nella prima fascia permette di assicurarsi tariffe migliori e offerte speciali. Arrivare in anticipo facilita il parcheggio e la sosta nel campeggio gratuito; chi arriva in moto troverà condizioni agevolate all’ingresso. È utile consultare il programma di intrattenimento per non perdere i concerti sul palco del Correntaio e verificare la disponibilità di servizi come punti ristoro e aree relax. Infine, la presenza di operatori per la gestione della sicurezza e dell’accesso al circuito garantisce un’esperienza più serena per il pubblico e per le famiglie.