Il gran premio Malesia del 4 ottobre 2026 è stato conquistato da una serie di imprevisti che hanno cambiato il volto della gara fin dai primi minuti. Un forte temporale tropicale ha costretto gli organizzatori a posticipare la partenza di oltre un’ora, mentre le monoposto hanno dovuto affrontare problemi di software legati alle unità di potenza, accentuati dalle condizioni di pioggia. Il ritardo ha permesso ai team di rivedere le proprie impostazioni, ma ha anche generato un clima di tensione che si è percepito durante tutta la competizione.

Ritardo iniziale per pioggia e guasti al software

Il circuito di Sepang è stato colpito da un vero e proprio nubifragio proprio quando i piloti erano pronti sulla griglia. Dopo quaranta minuti di attesa per assicurare la sicurezza, è stato lanciato un giro di formazione che, tuttavia, si è trasformato rapidamente in un caos: numerosi team hanno riportato malfunzionamenti delle power-unit e perdita di trazione, sintomi attribuiti a un bug del software scatenato dalla pioggia. La Federazione Internazionale ha dovuto intervenire nuovamente, aggiungendo altri quaranta minuti di stop per valutare i rischi. Durante questo prolungato intervallo, Charles Leclerc ha commentato in radio: “Se qualcosa va storto in rettilineo con scarsa visibilità, siamo solo dei passeggeri”.

Scelte di pneumatici e le conseguenze per Ferrari e McLaren

Una volta che la pista è stata dichiarata idonea, i team hanno dovuto decidere rapidamente quale mescola utilizzare. Le Ferrari hanno optato per pneumatici da asciutto (soft), confidando in un rapido miglioramento delle condizioni, ma la pioggia persistente ha trasformato la loro partenza in un vero disastro: sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc hanno scivolato fuori pista, occupando posizioni di coda. Al contrario, la McLaren ha scelto i pneumatici intermedi per Oscar Piastri che ha potuto guadagnare subito terreno, mentre Lando Norris è rimasto con i soft, subendo le stesse difficoltà della Ferrari. Anche il poleman Max Verstappen ha iniziato con gli intermedi, ma è stato costretto a slittare fino al terzo posto, dovendo lottare fin dal primo giro per rimettersi in carreggiata.

Il duello in pista: vittoria di Verstappen e rimonta di Hamilton

Il Safety Car è stato introdotto al nono giro a seguito di un incidente di Valtteri Bottas permettendo a tutti i team di effettuare pit-stop per passare ai pneumatici da asciutto. Al ritorno, Verstappen ha rapidamente riconquistato la