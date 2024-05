Gran Premio di Miami 2024 di Formula 1, dove vedere la gara, valida per il quinto appuntamento stagionale, in diretta ed in differita.

Il campionato 2024 di Formula 1 approda a Miami dopo le tappe disputate in Bahrein, Jeddah, Australia e Cina. Il dominio di Max Verstappen è stato interrotto solamente dalla vittoria di Carlos Sainz in Australia, altrimenti l’olandese avrebbe fatto un filotto ininterrotto di successi. Vediamo dove poter seguire questo appuntamento del mondiale.

LEGGI ANCHE: Come vedere YouTube sullo schermo della macchina

Gran Premio di Miami: dove vedere la gara di Formula 1

Il programma per l’appuntamento di Miami è tutto in diretta esclusiva su Sky e NOW dalle prime prove libere del venerdì passando per le qualifiche della Sprint, la Sprint e le qualifiche per la gara al sabato. Infine la domenica vi è la gara.

Di seguito gli orari sulla Pay TV:

Venerdì 3 maggio

Ore 18:30 – prove libere 1

Ore 22:30 – qualifiche sprint

Sabato 4 maggio

Ore 18:00 – Sprint

Ore 22:00 – Qualifiche

Domenica 5 maggio

Ore 22:00 – Gara

Se invece la si vuole seguire in differita lo si può fare su TV 8. Di seguito gli orari della messa in onda in chiaro:

Sabato 4 maggio

Ore 23:30 – Qualifiche

Domenica 5 maggio

Ore 23:30 – Gara

LEGGI ANCHE: Perché la retromarcia non entra? Le possibili cause

Ferrari a Miami con la voglia di far bene

La squadra di Vasseur punterà ad ottenere il massimo possibile dalla trasferta statunitense, dopo aver faticato a Shangai e non aver ottenuto il per la prima volta il podio in stagione.

La Rossa si presenta con una monoposto dalla livrea speciale, con piccoli tocchi d’azzurro per omaggiare il colore delle auto da corsa italiane in USA ed anche per celebrare il nuovo sponsor HP.

La speranza dei tifosi è di essere il più vicino possibile alla Red Bull e di tornare ad essere la seconda forza del campionato, facendolo in maniera convincente. Non resta che attendere il verdetto della pista.