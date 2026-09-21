Alfa Romeo e Anantara trasformano le strade d'Europa in un viaggio di lusso, tra auto sportive, arte e tappe gastronomiche.

L’alleanza tra Alfa Romeo e Anantara Hotels & Resorts segna l’avvio di un’esperienza di viaggio unica, pensata per una clientela che ricerca lusso contemporaneo e piacere di guida. Il progetto, denominato Grand Tour of Europe prende spunto al celebre Grand Tour del Settecento, ma lo ripropone in chiave moderna, facendo della strada stessa un vero e proprio elemento scenico.

Il debutto è previsto per settembre 2026 con un itinerario totalmente italiano della durata di tre giorni. L’offerta comprende una flotta selezionata: dalla storica Giulietta degli anni Cinquanta alle moderne Giulia e Stelvio incluse le versioni Quadrifoglio per chi desidera prestazioni al top.

Il Grand Tour of Europe: nasce una partnership d’eccellenza

Secondo Giles Selves responsabile per Europa e Americhe di Minor Luxury Hotels, il valore del progetto risiede nell’integrare perfettamente mobilità di alto livello e ospitalità esclusiva. Anantara, con la sua rete di strutture di prestigio, e Alfa Romeo, simbolo di design e sportività, hanno così voluto creare un’esperienza in cui ogni chilometro è parte del racconto, valorizzando le strade attraversate e le culture incontrate.

Dolce Vita Tour: il percorso inaugurale italiano

Il primo itinerario, chiamato Dolce Vita Tour parte dall’ Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e si sviluppa attraverso i Castelli Romani il litorale di Sperlonga e le notevoli colline di Ravello. Il viaggio culmina sulla Costiera Amalfitana con arrivo all’ Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Ogni tappa è accompagnata da soste gastronomiche, degustazioni in cantine locali e visite a borghi caratteristici, creando un mix di cultura, gusto e adrenalina.

Le tappe di Roma a Amalfi

Durante le tre giornate, gli ospiti vivono momenti di puro plug-and-play con le auto: dalla maneggevolezza della Giulietta nei vicoli romani alla potenza della Stelvio Quadrifoglio sui tornanti della Costiera. Le soste sono pensate per offrire esperienze enogastronomiche (pranzo a base di pesce freschissimo a Positano, visita a vigneti di Falanghina) e momenti di relax nei lussuosi spazi di Anantara, dove il servizio è curato nei minimi dettagli.

Verso il 2027: nuovi itinerari europei

Dal 2027 il Grand Tour si espanderà oltre i confini italiani, includendo rotte sulla Costiera Azzurra un percorso tra Málaga e Marbella e un tour che collega Dublino ad Amsterdam. Uno dei progetti più ambiziosi è l’ Imperial Capitals Tour che partirà da Vienna e terminerà a Budapest attraversando paesaggi alpini e città d’arte con lo stesso rigore di qualità.

Capitali imperiali e coste del Mediterraneo

Le nuove rotte prevedono collegamenti aerei organizzati tra le varie strutture Anantara, permettendo agli ospiti di scegliere tra il Grand Tour completo o singoli itinerari. La collaborazione con Alfa Romeo offre, oltre ai modelli attuali, la possibilità di guidare auto d’epoca durante le tappe più storiche, enfatizzando l’heritage del marchio italiano e la narrazione del viaggio come esperienza culturale completa.