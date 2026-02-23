Guanti Evo Race SCOTT slim: leggerezza, grip e precisione per off-road

I guanti SCOTT Evo Race offrono una combinazione di leggerezza, precisione e materiali tecnici pensati per piloti che cercano sensibilità e durata in pista e off-road

Guanti Evo Race di SCOTT: sensibilità e controllo per motocross

I guanti Evo Race di SCOTT sono destinati a chi pratica motocross e off-road e cerca una sensazione di guida diretta. Il prodotto combina leggerezza e profilo essenziale per favorire la trasmissione delle forze dalla manopola alle dita.

La costruzione privilegia materiali e soluzioni tecniche pensate per massimizzare il controllo. In particolare, le scelte costruttive mirano a incrementare il feedback tattile senza compromettere la resistenza meccanica richiesta dall’uso off-road.

Questo articolo illustra le principali caratteristiche tecniche, i materiali impiegati e le istruzioni di manutenzione, offrendo una panoramica pratica su come i guanti possano incidere sulle prestazioni in pista. Il testo si propone come guida evergreen per appassionati e operatori del settore.

Progettazione e filosofia d’uso

La filosofia sottesa al progetto punta a limitare gli strati tra la mano e i comandi per aumentare la precisione. Il palmo impiega Clarino™ scamosciato AX® a strato singolo, un materiale studiato per favorire il contatto diretto con leve e manopole e accrescere il grip percepito. Il profilo slim riduce i volumi non necessari, trasformando il guanto in una seconda pelle funzionale al controllo durante la guida.

Comfort e vestibilità

La vestibilità è concepita in chiave slim, per chi privilegia calzata aderente e feedback tattile immediato. Sul dorso è impiegato un tessuto elasticizzato tipo twill che assicura traspirabilità e libertà di movimento. Il pollice presenta un rinforzo specifico per limitare sfregamenti e prevenire vesciche nelle sessioni prolungate.

Materiali e componenti tecnici

Il pollice presenta un rinforzo specifico per limitare gli sfregamenti e prevenire vesciche nelle sessioni prolungate, assicurando continuità con il palmo in Clarino™.

La combinazione di fibre e inserti è studiata per bilanciare leggerezza, durata e aderenza durante l’uso agonistico. La composizione prevede una miscela di materiali con funzioni distinte: 45% di poliestere riciclato, 30% di poliammide, 10% di poliuretano, 10% di elastan e 5% di policloroprene. Il mix garantisce elasticità nelle zone di movimento e robustezza nei punti di usura.

Inserti localizzati in silicone sulle leve e sulle manopole aumentano la presa nei momenti di maggiore sollecitazione. Tale soluzione riduce lo slittamento delle dita e migliora il trasferimento di forza sui comandi.

Dettagli costruttivi

La chiusura è affidata a un polsino con velcro sottile, progettato per stabilizzare il guanto senza aggiungere ingombro. La scelta punta a mantenere il contatto con il polso minimizzando il volume complessivo.

Il peso è di 28 g per guanto, una misura che favorisce le prestazioni senza appesantire la mano. L’insieme di materiali e soluzioni costruttive promuove controllo e precisione, elementi determinanti nelle competizioni e nelle prove tecnico-veloci.

Manutenzione e consigli pratici

I proprietari degli Evo Race devono seguire specifiche indicazioni per preservare performance e durata. È consigliato il lavaggio a mano a una temperatura massima di 40 °C. Va evitato l’uso di asciugatrice e candeggio. La stiratura non deve superare i 110 °C per non danneggiare le fibre sintetiche e gli inserti in silicone. Seguendo queste precauzioni si mantiene inalterata la performance del palmo in Clarino™ e la resistenza dei rinforzi.

Uso consigliato

Gli Evo Race sono destinati principalmente alle attività di motocross e all’off-road, dove sensibilità e controllo delle leve sono imprescindibili. La combinazione di leggerezza, grip e rinforzi localizzati li rende idonei sia agli allenamenti intensi sia alle gare. Offrono un equilibrio tra protezione e sensibilità, elementi richiesti nelle prove tecnico-veloci e nelle competizioni.

Offrono un equilibrio tra protezione e sensibilità, elementi richiesti nelle prove tecnico-veloci e nelle competizioni. Per questo motivo risultano particolarmente adatti a piloti che privilegiano la precisione nella guida e la continuità di feeling sul comando. In ambito pratico, la scelta della taglia e la cura adeguata influenzano direttamente comportamento e longevità del prodotto. Gli interessati reperiscono i modelli presso rivenditori specializzati e shop online dedicati alle attrezzature moto; il confronto con alternative più protettive aiuta a valutare la priorità tra sensibilità e protezione.