Guida ai trasporti per il Motomondiale al Mugello 2025

Pronta per il Motomondiale al Mugello? Ecco come muoverti senza stress, con tutte le navette e i collegamenti pubblici! 🚍✨

Se sei un appassionato di moto, non puoi davvero perderti il Motomondiale al Mugello, in programma per il 21 e 22 giugno 2025! 🌟 Con un’affluenza prevista di spettatori da record, è fondamentale organizzarsi al meglio per arrivare senza stress e goderti ogni attimo. Ti racconto tutto sui trasporti e sulle navette disponibili, così da non farti trovare impreparato! Pronto a scoprire come muoverti? 💨

Collegamenti navetta per il grande evento

Autolinee Toscane ha pensato a tutto per facilitare il raggiungimento del Mugello, specialmente nei giorni clou dell’evento. Le navette partiranno dalle stazioni di Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve, portandoti fino a due chilometri dall’ingresso principale del circuito. Ma attenzione! L’area della manifestazione sarà chiusa ai veicoli, quindi preparati a una bella passeggiata! 🚶‍♂️ Chi non ama un po’ di movimento prima di un evento così emozionante?

Immagina di essere lì, circondato da altri appassionati, mentre ti avvicini al circuito. Questo è il tipo di vibra che ti aspetta! 😍 Ma non dimenticare: i tempi di attesa potrebbero allungarsi a causa dell’afflusso, quindi meglio partire con un po’ di anticipo. La stazione di Borgo San Lorenzo è la più consigliata per chi arriva in treno, grazie a un numero maggiore di collegamenti. Chi di voi ha già programmato il viaggio? ✈️🚆

Dettagli sui servizi aggiuntivi

Vediamo nel dettaglio i servizi navetta che saranno attivi:

Dalla Stazione FS di Borgo San Lorenzo: Sabato 21 giugno: dalle 8:00 alle 20:00, 2 bus navetta disponibili. Percorso: dalla stazione al Bivio per Figliano, solo 2,6 km in circa 4 minuti in condizioni normali. 🚍 Domenica 22 giugno: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, 4 bus navetta. Stessa tratta, stesso tempo. Perfetto, no?

Dalla Stazione FS di San Piero a Sieve: Servizio circolare dalle 8:00 alle 22:00 con 2 bus navetta, percorso di 8,5 km che impiega circa 11 minuti. In aggiunta, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, un’altra navetta per un percorso più breve di 4,3 km, con un tempo di percorrenza di circa 8 minuti.



Insomma, ci sono molte opzioni! Chi di voi ha già deciso come arrivare? E quali sono le vostre aspettative per l’evento? 🚦💬 Facci sapere nei commenti, siamo curiosi di conoscere i vostri piani!

Muoversi a Firenze

Se dopo il Motomondiale hai voglia di esplorare Firenze, non dimenticare di scaricare la nostra app gratuita per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing. È un modo fantastico per scoprire la città senza stress! Chi di voi ha già visitato Firenze? Qual è il vostro posto preferito? 🏛️❤️

In conclusione, preparati per un weekend di adrenalina e divertimento al Mugello! Con tutti questi dettagli sui trasporti, sei pronta a vivere l’esperienza al massimo. Non vedo l’ora di sentire le vostre storie e impressioni dopo l’evento. Fateci sapere nei commenti! 🎉🏍️