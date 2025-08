Guida al Gran Premio d’Ungheria 2025: orari e anticipazioni

Il Gran Premio d’Ungheria 2025 è alle porte e, ammettiamolo, la tensione è alle stelle! 🏁 I piloti sono pronti a dare il massimo in questo weekend di gara che segna il finale della stagione prima della pausa estiva. Il circuito del Hungaroring è famoso per le sue insidie e chissà chi avrà la meglio questa volta. Sei curioso di scoprirlo? 💬

Il contesto della gara

Dal 1° al 3 agosto 2025 si svolgerà il 14° round della stagione, e i team sono in fermento per tornare in pista. Oscar Piastri, reduce dalla sua vittoria a Spa-Francorchamps, ha già assaporato il gusto della vittoria qui l’anno scorso. Riuscirà a ripetersi? Questo weekend, il pilota australiano è in una posizione di vantaggio, con 16 punti di margine nella classifica del campionato piloti e sei vittorie all’attivo. Ma non possiamo dimenticare Lando Norris, che ha un’ottima storia a Budapest e potrebbe essere pronto a riconquistare la scena. Chi altro ha notato che la McLaren si sta confermando tra le squadre più competitive? La lotta si fa sempre più interessante!

Max Verstappen e George Russell sono le altre due stelle di questa stagione, e ogni corsa è una nuova opportunità per brillare. Chi pensate possa vincere questa volta? 🤔

Programma del weekend

Il weekend di gara inizia con le sessioni di prove libere: Free Practice 1 e 2 si svolgeranno venerdì, mentre Free Practice 3 e le qualifiche prenderanno il via sabato. La gara vera e propria si correrà domenica. Ecco un rapido riepilogo degli orari:

Venerdì 1 agosto: Free Practice 1 e Free Practice 2

Sei pronto a seguire tutte le sessioni? Dove pensi sarà il momento clou del weekend? 🌟

Come seguire la gara

Non perderti neanche un minuto dell’azione! Puoi seguire il Gran Premio d’Ungheria tramite le varie piattaforme di streaming, tra cui F1 TV Pro, disponibile in alcuni paesi. E tu, ti sei già segnato tutto in agenda? 🗓️

Il Hungaroring è noto per la sua atmosfera unica e per i tifosi appassionati. Chi altro non vede l’ora di sentire il rombo dei motori e vivere l’emozione della gara? 🏎️💨