Il test di guida autonoma sulla Tangenziale di Napoli

La sperimentazione della guida autonoma in Italia ha fatto registrare un importante progresso grazie a un recente test effettuato sulla Tangenziale di Napoli. In questa occasione, una Maserati GranCabrio Folgore, allestita dal Politecnico di Milano, ha percorso autonomamente 3 km nel tratto che va da Vomero a Fuorigrotta. Questo test si è svolto in condizioni di traffico aperto e in pieno giorno, dimostrando l’affidabilità della tecnologia in un contesto urbano complesso.

Il successo di questo esperimento rappresenta un passo significativo verso l’implementazione della guida autonoma nelle aree urbane italiane, dove il traffico intenso e le condizioni stradali possono rappresentare una sfida anche per i conducenti più esperti. La notizia è stata comunicata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra diverse istituzioni e aziende nel promuovere questa innovazione.

Il sistema Dynamic Speed Limit

Al centro della dimostrazione c’è il sistema Dynamic Speed Limit, sviluppato dall’Università di Napoli ‘Federico II’, Movyon e Tangenziale di Napoli SpA. Questo sistema innovativo consente ai veicoli a guida autonoma di adeguare automaticamente la propria velocità in base alle indicazioni ricevute dal centro di controllo del traffico. Grazie a un’integrazione avanzata tra veicolo e infrastruttura, il sistema è in grado di prevenire la formazione di code e migliorare la gestione dei flussi veicolari.

Il Dynamic Speed Limit si basa su un modello di traffico che raccoglie dati dai sensori di campo, permettendo di individuare limiti di velocità funzionali alla riduzione del traffico. Le informazioni vengono trasmesse a tutti i veicoli connessi in transito attraverso un sistema di antenne distribuite lungo la rete stradale, garantendo una comunicazione efficace e tempestiva.

Un passo verso le strade intelligenti

La sperimentazione sulla Tangenziale di Napoli è parte di un progetto più ampio volto all’ottenimento della prima bollinatura Smart Road in Italia. Queste strade ‘evolute’ sono dotate di tecnologie avanzate che raccolgono, elaborano e trasmettono informazioni ai veicoli, migliorando la sicurezza e ottimizzando la viabilità. Il decreto ministeriale n. 70/2018 stabilisce i requisiti tecnici per queste infrastrutture, che includono sensori, sistemi di monitoraggio e comunicazione veicolo-infrastruttura.

Il test ha visto la partecipazione di un pilota a bordo della Maserati, per motivi di sicurezza, ma il veicolo ha operato in completa autonomia, rispettando i limiti dinamici comunicati dall’infrastruttura. Inoltre, alcuni veicoli della flotta di Tangenziale di Napoli SpA hanno partecipato alla sperimentazione, equipaggiati con dispositivi in grado di ricevere e visualizzare i limiti dinamici, migliorando ulteriormente la sicurezza stradale.