Guida BMW Motorrad Motorsport 2026: lineup, endurance e programma clienti

BMW Motorrad Motorsport presenta la propria Guida Motorsport 2026, un documento che sintetizza obiettivi, formazioni e focus tecnici per la stagione. La campagna agonistica parte ufficialmente il 20-22 febbraio con la prima tappa del Campionato del Mondo FIM Superbike, mentre materiali fotografici e di studio – inclusi scatti relativi a Portimão del 27-29 marzo 2026 – sono disponibili per consultazione. In questo contesto l’attenzione è rivolta sia alle attività factory sia al consolidamento del programma di racing per clienti, componente strategica per il marchio.

Line-up WorldSBK e ambizioni sportive

Per il WorldSBK il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team si presenta con una coppia di piloti inedita: Danilo Petrucci e Miguel Oliveira. Questa scelta mira a combinare esperienza e velocità per tenere la BMW nelle posizioni di vertice. Il progetto si basa sull’evoluzione costante della BMW M 1000 RR in versione completa WorldSBK, con aggiornamenti aerodinamici, elettronici e ciclistici studiati per migliorare costanza e prestazioni in gara.

Strategia di gara e aspettative

La dirigenza ha indicato come obiettivo il ritorno alle battaglie per le prime posizioni, facendo leva su una piattaforma tecnica robusta e su un team di supporto internazionale. Il lavoro sull’affidabilità e sulla raccolta dati nelle sessioni di prova sarà fondamentale: il confronto tra assetti e mappature elettroniche consentirà di ottimizzare il comportamento della M 1000 RR su piste con caratteristiche diverse, mantenendo al centro il concetto di sviluppo continuo.

Programma endurance: formazione e obiettivi nel FIM EWC

Nel panorama dell’endurance BMW Motorrad punta alla corona nel FIM Endurance World Championship. Il BMW Motorrad world endurance Team schiera un tris di piloti regolari formato da Markus Reiterberger, Steven Odendaal e Michael van der Mark, quest’ultimo trasferito dal WorldSBK al programma endurance. A completare la rosa c’è Hannes Soomer come quarto pilota, scelta pensata per garantire continuità e profondità tecnica nelle gare di durata.

Ruoli in squadra e gestione delle gare lunghe

Le gare di endurance richiedono una gestione attenta di usura, consumi e soste strategiche: per questo il team ha pianificato simulazioni e sessioni di test mirate. L’approccio si concentra su una strategia integrata che tiene conto dell’affidabilità della moto, della preparazione fisica dei piloti e dell’efficienza nelle rapide operazioni ai box, elementi tutti imprescindibili per puntare al titolo nel FIM EWC.

Rafforzamento del programma clienti e sviluppo tecnico

Oltre agli impegni ufficiali, BMW intensifica il proprio programma di racing per clienti con una presenza ampliata negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone. Questa espansione serve a far crescere la competitività della M 1000 RR anche nelle serie nazionali, favorendo il trasferimento di know-how tra i team clienti e le strutture factory. Il risultato atteso è un circuito virtuoso di feedback tecnici e visibilità commerciale.

Supporto tecnico e materiali di approfondimento

La Guida contiene inoltre schede tecniche dedicate alle versioni da corsa della BMW M 1000 RR, profili dei team ufficiali e dei partner, oltre a dichiarazioni dei responsabili tecnici e sportivi. Immagini di studio e reportage sono disponibili nella sezione foto del BMW Group PressClub, con credits fotografici indicati (foto: Matteo Cavadini/Alex Photo), utili per chi cerca dettagli visivi sulla livrea, gli allestimenti e le soluzioni aerodinamiche impiegate.

Con la stagione alle porte, BMW Motorrad Motorsport conferma l’intenzione di competere ai massimi livelli, puntando su una combinazione di esperienza piloti, sviluppo della M 1000 RR e una rete clienti sempre più capillare. La Guida 2026 funge da bussola per tifosi, partner e addetti ai lavori, sintetizzando ambizioni, risorse e tappe chiave del percorso agonistico del marchio.