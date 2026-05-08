Guida completa ai biglietti e all’ospitalità del Las Vegas Grand Prix 2026

Il Las Vegas Grand Prix torna con un’offerta ampliata per il 2026: dopo il sold out del 2026, i promotori hanno messo in vendita i biglietti per il weekend di gara previsto dal 19 al 21 novembre 2026. Questo articolo riassume le principali opzioni di accesso, dai biglietti in general admission ai pacchetti di ospitalità di alto livello, e spiega come muoversi tra le nuove aree fan con consigli pratici per chi vuole vivere la corsa sullo Strip.

L’evento si sviluppa su un circuito cittadino di 3,8 miglia che percorre strade pubbliche come Las Vegas Boulevard, Koval Lane e Harmon e Sands avenues, attraversando punti iconici come il Grand Prix Plaza e la zona della Sphere. Oltre alle gare, il weekend include attività musicali, aree interattive e la conclusione della stagione della F1 ACADEMY. Le informazioni qui raccolte sono pensate per offrire una panoramica pratica e completa senza ripetere i comunicati ufficiali.

Come acquistare e quali sono le opzioni

La gamma di biglietti va dal semplice accesso giornaliero alle soluzioni più esclusive. Si parte da $50 per la general admission di un singolo giorno (sessioni di prove) fino a pacchetti plurigiorno e hospitality che raggiungono cifre molto elevate. I biglietti grandstand per i tre giorni partono da circa $925, mentre i pacchetti che prevedono spostamento tra diverse tribune — come il Grand Prix Trio — sono proposti a tariffe più alte. Per chi cerca flessibilità, sono previste opzioni di pagamento rateizzato fino al 15 settembre 2026.

Prezzi e pacchetti principali

Tra le soluzioni di fascia alta emergono pacchetti di ospitalità e club esclusivi con prezzi che variano notevolmente: alcuni esempi includono pacchetti hospitality a partire da circa $2.542, il Wynn Grid Club proposto intorno a $25.997 e il celebre spazio di Gordon Ramsay, il Gordon Ramsay at F1 Garage, con tariffe sino a circa $28.885. Il Bellagio Fountain Club, costruito sopra le iconiche fontane, ritorna con un prezzo di tre giorni pari a circa $8.400, comprensivo di cibo e bevande premium e intrattenimento esclusivo.

Ospitalità ed esperienza in circuito

L’offerta di hospitality è parte fondamentale della proposta sullo Strip: molte aree garantiscono accesso dedicato a view terrace, lounge con DJ set e ristorazione inclusa. Alcuni spazi di ospitalità includono servizi come simulatori di guida, apparizioni di chef famosi e front row tiered seating. I pacchetti all-inclusive tipicamente comprendono cibo, birra, vino e bevande analcoliche senza costi aggiuntivi, mentre i biglietti in tribuna o general admission richiedono acquisti separati per ristorazione.

Club Paris e Bellagio Fountain Club

Tra le proposte descritte per il pubblico c’è il Club Paris, collocato tra il Beer Park e il Chéri Rooftop, che offre una terrazza affacciata su Las Vegas Boulevard, intrattenimento dal vivo, DJ set, giochi interattivi e accesso al lounge con servizio dedicato; l’ospitalità copre solitamente l’intero weekend. Il Bellagio Fountain Club invece combina vista sulle fontane e sulla retta della pista, con aree indoor e rooftop, servizi di ristorazione d’autore e dj set, pensati per chi cerca un’esperienza raffinata e spettacolare.

Il tracciato, le novità e cosa aspettarsi

Il circuito cittadino è noto per offrire sorpassi spettacolari e velocità elevate — con picchi oltre 225 miglia orarie e un record complessivo di circa 181 sorpassi nelle edizioni precedenti — rendendo il Las Vegas Grand Prix uno degli appuntamenti più dinamici del calendario. Per il 2026 è stata creata una nuova connessione tra le zone fan East Harmon, West Harmon e Koval by Heineken, pensata per ampliare la libertà di movimento e le opportunità di fruire di attivazioni, spettacoli e punti di ristoro.

Novità logistiche includono il trasferimento della tribuna al Turn 3 sul lato opposto rispetto all’anno precedente, con una visuale ritenuta migliore per seguire le fasi di attacco verso la Koval Straightaway. Il popolare pacchetto dedicato a Lewis Hamilton ritorna, offrendo posto in tribuna nella West Harmon Zone con merchandising esclusivo e prezzi di riferimento intorno a $1.012. Biglietti e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale F1LasVegasGP.com.