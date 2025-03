Scopri come ottenere la patente BE e quali sono i requisiti necessari per la guida di veicoli con rimorchio.

Che cos’è la patente BE?

La patente BE è un’estensione della patente B, che consente di guidare un complesso di veicoli composto da un’autovettura e un rimorchio o semirimorchio non leggero. Questa patente è fondamentale per chi desidera trasportare carichi più pesanti, poiché permette di gestire veicoli con una massa massima autorizzata che supera i 4.250 kg, ma non oltrepassa i 7.000 kg. La massa del rimorchio deve essere compresa tra 751 e 3.500 kg.

Requisiti per ottenere la patente BE

Per conseguire la patente BE, è necessario avere almeno 18 anni e aver già ottenuto la patente B. La procedura per ottenere questa abilitazione prevede il superamento di un esame pratico, che si concentra sulle manovre specifiche per la guida di veicoli con rimorchio. È importante notare che chi ha conseguito la patente B prima del 1° dicembre 2013 deve affrontare anche una prova orale, che verifica la conoscenza delle normative e delle condizioni tecniche per la sicurezza alla guida.

Documentazione necessaria e procedure

Per richiedere la patente BE, è necessario presentare domanda presso la Motorizzazione Civile o un’autoscuola, allegando la documentazione richiesta. Tra i documenti necessari ci sono un documento d’identità valido, la patente B e un certificato medico attestante l’idoneità alla guida. Una volta ottenuto il foglio rosa, il candidato può esercitarsi alla guida di un veicolo con rimorchio per un periodo di 12 mesi, durante il quale può ripetere l’esame pratico fino a due volte.

Esame di guida per la patente BE

L’esame di guida per la patente BE deve essere effettuato a bordo di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa di almeno 1.000 kg. Il veicolo deve essere in grado di raggiungere una velocità minima di 100 km/h. Durante l’esame, il candidato deve dimostrare di saper eseguire manovre specifiche, come l’aggancio e lo sgancio del rimorchio, la retromarcia in curva e il parcheggio in sicurezza. È fondamentale che il veicolo sia dotato di doppi comandi e che accanto al candidato ci sia un istruttore abilitato.

Limitazioni e normative

È importante essere a conoscenza delle limitazioni imposte dalla normativa vigente. I titolari di patente B, per i primi tre anni dal rilascio, non possono guidare veicoli con potenza specifica superiore a 75 kW/t. Tuttavia, queste limitazioni non si applicano ai titolari della patente BE, che possono guidare veicoli con potenza superiore, a condizione di rispettare le normative relative alla patente B. Inoltre, dal 1° novembre 2020, le limitazioni di guida annotate sulla patente di chi si presenta all’esame con un veicolo a cambio automatico non vengono più riportate sulle nuove patenti BE, C1, C1E, D1 e D1E, a patto che il candidato abbia già una licenza di guida di categoria B ottenuta su un veicolo con cambio manuale.