La guida in stato di ebbrezza: un rischio da non sottovalutare

La guida in stato di ebbrezza rappresenta un grave rischio per la sicurezza stradale. Con l’inasprimento delle sanzioni introdotte dal nuovo Codice della Strada, è fondamentale essere consapevoli delle conseguenze legali e dei rischi per la propria vita e quella degli altri. Anche chi si sente lucido dopo aver bevuto potrebbe superare il limite legale di 0,5 g/l di alcol nel sangue, rendendosi perseguibile in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Le sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza

Secondo l’articolo 186 del Codice della Strada, le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza possono essere severe. Le pene variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, con sanzioni che possono includere la revoca della patente, soprattutto in caso di recidiva o se si provoca un incidente. È importante notare che il reato di omicidio stradale, introdotto con l’articolo 589 bis del codice penale, prevede pene da cinque a dodici anni di reclusione per chi causa la morte di una persona mentre guida in stato di ebbrezza.

Il dispositivo alcolock e le nuove restrizioni

Con le recenti modifiche al Codice della Strada, i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tassi superiori a 0,8 g/l o 1,5 g/l dovranno affrontare ulteriori restrizioni. Sarà apposto sulla loro patente il codice unionale 68, che vieta l’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida, e il codice unionale 69, che limita la guida a veicoli dotati di dispositivo alcolock. Questo dispositivo impedisce l’avvio del motore se viene rilevato un tasso alcolemico superiore a zero, garantendo così una maggiore sicurezza sulle strade.

Informazioni e prevenzione: le tabelle obbligatorie nei locali

Per aumentare la consapevolezza sui rischi legati al consumo di alcol, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha stabilito che i locali che vendono alcolici devono esporre tabelle informative. Queste tabelle illustrano gli effetti del consumo di alcol e i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica. È fondamentale che i frequentatori dei locali siano informati sui rischi, poiché anche un’alcolemia considerata bassa può influenzare negativamente la capacità di guida.

Calcolo del tasso alcolemico: cosa sapere

Per stimare il tasso alcolemico, è disponibile una tabella che mostra i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l’assunzione di alcol. Questa tabella si basa su unità standard di bevande alcoliche e considera variabili come il peso corporeo, il sesso e lo stato dello stomaco. È importante ricordare che ogni individuo reagisce in modo diverso all’alcol, e fattori come la salute generale e l’assunzione di cibo possono influenzare i risultati. Pertanto, è sempre consigliabile non mettersi alla guida dopo aver bevuto.