GWM avvia la produzione europea della ORA 5 e presenta la SUV H7 con sistemi ibridi Hi2 e Hi4 a partire da 29.990 €.

Il costruttore cinese Great Wall Motor (GWM) ha utilizzato il suo Tech Day a Milano per comunicare una svolta decisiva nella strategia europea, combinando l’avvio della produzione locale con il lancio di un nuovo SUV ibrido destinato al mercato italiano.

GWM avvia la produzione europea della ORA 5 in Bulgaria

Grazie a un accordo con Bulgarian Automotive Industry (BAI), GWM inizierà la fabbricazione della city-car ORA 5 nella sede di Ruse, con una capacità pianificata di 50.000 unità all’anno. L’attività è prevista per il primo trimestre 2027, segnando il passaggio da una strategia basata esclusivamente sull’esportazione a una catena di valore radicata sul suolo europeo.

Obiettivi di capacità e sviluppo industriale

Il progetto prevede non solo l’assemblaggio di veicoli, ma anche la creazione di poli produttivi integrati per componenti, favorendo una rete di fornitori locali. Parallelamente, GWM intende rafforzare la presenza commerciale in Italia, Spagna e Paesi Bassi, con piani di ingresso in Francia e altri mercati chiave entro i prossimi due anni.

Nuova SUV H7: design, tecnologie e prezzi in Italia

La GWM H7 è un SUV a cinque posti lungo 4,68 m, sviluppato per rispondere alle esigenze di guida europee. Il veicolo ha superato prove su autostrade tedesche, tornanti dello Stelvio e percorsi alpini del Grossglockner, adeguando telaio, sospensioni e sistemi di frenata alle più varie condizioni climatiche. In Italia sarà disponibile a partire da ottobre 2026 con quattro motorizzazioni differenti, a partire da 29.990 € per la versione ibrida full hybrid Hi2 a trazione anteriore, prezzo valido su permuta o rottamazione.

Le soluzioni ibride Hi2 e Hi4

Le due architetture ibride, Hi2 e Hi4, utilizzano la piattaforma GuiYuan, definita la prima architettura nativa per l’intelligenza artificiale nel settore automotive. L’Hi2 combina un motore 1.5 turbo da 182 kW (247 CV) con un cambio DHT a due rapporti, garantendo un consumo di 6,5 l/100 km (WLTP). L’Hi4, invece, introduce la trazione integrale ibrida senza albero di trasmissione, grazie a due unità elettriche indipendenti; produce 320 kW (435 CV), 670 Nm di coppia e permette l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 s, con un’autonomia elettrica di 129 km e un consumo medio di 2,2 l/100 km (WLTP).

Strategia di mercato, garanzie e prossimi modelli

Per incentivare l’acquisto, GWM offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km sul veicolo e di 8 anni o 160.000 km sulla batteria, oltre a un pacchetto di assistenza post-vendita nelle concessionarie autorizzate. L’offerta promozionale, valida fino al 31 ottobre 2026, prevede il prezzo speciale di 29.990 € esclusi oneri di immatricolazione e IPT.

Il programma industriale prevede l’introduzione di almeno dieci Nuovi modelli entro i prossimi due anni, con varianti della famiglia ORA 5 (SUV, berlina e station wagon), il pick-up P500, il fuoristrada Tank 300 e la monovolume WEY G9. L’obiettivo dichiarato è quello di non limitarsi alla semplice esportazione, ma di creare prodotti, tecnologie e capacità produttive “made in Europe” per soddisfare le richieste dei consumatori locali.