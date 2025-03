Un nuovo standard nel mondo delle bagger

La Harley-Davidson CVO Road Glide RR rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel segmento delle bagger. Con un design audace e prestazioni da corsa, questa moto è stata progettata per soddisfare le esigenze degli appassionati più esigenti. La CVO Road Glide RR non è solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza di guida unica, capace di offrire emozioni forti e prestazioni elevate. Con un motore che supera i 2.000 cc, questa moto è pronta a dominare sia le strade che i circuiti.

Caratteristiche tecniche all’avanguardia

Il cuore pulsante della CVO Road Glide RR è il motore Screamin’ Eagle 131 Stage IV, un bicilindrico a V Milwaukee Eight da 2.146 cc che eroga 153 CV a 5.750 giri/min. Questa potenza si traduce in un’accelerazione fulminea e in una risposta immediata all’apertura del gas. La trasmissione è dotata di ingranaggi rinforzati, mentre il sistema di aspirazione è ottimizzato con un corpo farfallato da 68 mm. Inoltre, il sistema di scarico Akrapovic in titanio contribuisce a ridurre il peso e migliorare le prestazioni complessive della moto.

Un design pensato per la performance

La ciclistica della CVO Road Glide RR è stata completamente rivista per garantire una maneggevolezza senza pari. Con un’altezza da terra aumentata di 5 cm, la moto è in grado di affrontare angoli di piega estremi. Le sospensioni Ohlins, sia anteriori che posteriori, offrono una regolazione completa per adattarsi a qualsiasi condizione di guida. Il forcellone in alluminio, sviluppato da Harley-Davidson Factory Racing, riduce il peso complessivo della moto, che si attesta a soli 356 kg in ordine di marcia.

Ergonomia e comfort per il pilota

La sella monoposto in carbonio, progettata in collaborazione con Saddlemen, è stata alzata di 2 cm per garantire una posizione di guida ottimale. Questo design innovativo aiuta il pilota a mantenere la stabilità durante le accelerazioni e le frenate più intense. Anche le pedane sono state riprogettate per migliorare il comfort e la performance. I cerchi a 7 razze in alluminio pressofuso completano il look aggressivo della moto, con un logo CVO RR inciso al laser sull’anteriore.

Disponibilità e prezzo

La CVO Road Glide RR sarà prodotta in tiratura limitata a soli 131 esemplari, destinati esclusivamente al mercato statunitense. Con un prezzo di 110.000 dollari, pari a circa 102.000 euro, questa moto rappresenta un investimento significativo per gli appassionati. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Harley-Davidson.