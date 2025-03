Un festival che celebra la passione per le moto

Il Harley-Davidson Euro Festival 2025 si prepara a tornare in grande stile, dal 8 all’11 maggio, nella splendida cornice di Port Grimaud, nel Golfo di Saint-Tropez. Questo evento annuale è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di motociclismo e musica, attirando visitatori da tutta Europa per festeggiare l’inizio della stagione motociclistica. Con un mix di adrenalina e musica dal vivo, il festival promette di offrire un’esperienza indimenticabile.

Artisti di fama internazionale sul palco

La lineup dell’Harley-Davidson Euro Festival 2025 è di altissimo livello, con artisti di fama mondiale pronti a esibirsi. Tra i nomi più attesi c’è Rag’n’Bone Man, che si esibirà sabato 10 maggio. Con la sua voce potente e il suo stile soul-blues, il cantautore britannico è noto per successi come Human e All You Ever Wanted. Non meno entusiasta è l’apertura del festival, che vedrà sul palco i Royal Republic, una band rock’n’roll svedese, giovedì 8 maggio, pronta a scatenare il pubblico con brani iconici come Full Steam Spacemachine.

Attività per tutti i motociclisti

Oltre alla musica, il festival offre una vasta gamma di attività pensate per i motociclisti. Tra le più interessanti ci sono i test ride delle novità 2025, un’opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di una nuova custom. Inoltre, il Custom Bike Show presenterà le creazioni più originali e stravaganti del marchio Harley-Davidson. Non mancherà nemmeno la tradizionale parata, che quest’anno si snoderà lungo le affascinanti strade costiere, offrendo uno spettacolo visivo unico. Gli appassionati potranno anche godere di intrattenimento presso il celebre Harley Bar, un luogo di ritrovo per vivere appieno lo spirito della community Harley-Davidson.

Informazioni pratiche per i visitatori

I biglietti per l’Harley-Davidson Euro Festival 2025 sono già disponibili sul sito ufficiale <a href=" Per chi desidera partecipare, è consigliabile prenotare in anticipo, considerando l'alta affluenza di visitatori. Inoltre, per ulteriori informazioni su alloggi e percorsi di arrivo, è possibile visitare il sito ufficiale del festival. Non perdere l'occasione di vivere un evento che unisce la passione per le moto e la musica in un'atmosfera unica e coinvolgente.