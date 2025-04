Un debutto spettacolare a Tokyo

Immaginate la scena: Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1, al volante di un veicolo innovativo, pronto a sfrecciare tra le strade di Tokyo. Non si tratta di una monoposto Red Bull, ma della Honda 0, il nuovo SUV elettrico della Casa giapponese, che ha fatto il suo debutto durante il Red Bull Showrun Powered by Honda, un evento organizzato in vista del Gran Premio di Suzuka. Questo SUV rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità elettrica.

Design e tecnologia all’avanguardia

La Honda 0 è stata svelata come concept al CES di Las Vegas lo scorso gennaio e ora si avvicina alla produzione. Il prototipo mostrato a Tokyo presenta un design più vicino alla versione di serie, con fari a LED dal caratteristico effetto pixel e specchietti laterali fisici, in contrasto con le telecamere utilizzate in altri modelli. Il rivestimento nero lucido sui parafanghi anteriori aggiunge un tocco di eleganza e modernità al veicolo.

Oltre all’aspetto estetico, la Honda 0 introduce soluzioni tecnologiche avanzate. Sarà costruita su una piattaforma dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici e sarà equipaggiata con il nuovo sistema operativo ASIMO. Tra le caratteristiche tecniche già confermate, spicca il sistema di sterzo steer-by-wire, progettato per garantire una risposta più diretta e una maggiore maneggevolezza, rendendo la guida un’esperienza unica.

Prospettive future e produzione

Il SUV giapponese sarà prodotto nello stabilimento in Ohio, negli USA, nel 2026, con una distribuzione globale che includerà Giappone ed Europa. Questo modello segnerà solo l’inizio della nuova gamma “Serie 0”, che si amplierà con l’arrivo di una berlina attesa sempre per il 2026. Secondo le prime informazioni, la berlina potrebbe avere un prezzo base di circa 80.000 dollari (73.000 euro), mentre il SUV avrà un listino più contenuto, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

La Honda 0 non è solo un veicolo, ma un simbolo di innovazione e progresso nel settore automobilistico. Con l’introduzione di sistemi di guida autonoma di livello 3, Honda si posiziona come leader nella transizione verso la mobilità sostenibile. La presentazione di questo SUV elettrico rappresenta un passo importante per il marchio, che continua a investire nella tecnologia e nel design per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni.