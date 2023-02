Il propulsore ibrido è diventato una parte più significativa della gamma Accord per questa nuova generazione. Ecco quali sono le novità.

La Honda Accord ha interni spaziosi, doti di guida straordinarie e un’impeccabile qualità costruttiva. Riservata per il mercato americano, per il 2023 sfoggia un design elegante che è probabilmente il più bello mai applicato alla venerabile berlina familiare di Honda.

Il propulsore ibrido è diventato una parte più significativa della gamma Accord per questa nuova generazione, essendo di serie su tutti gli allestimenti tranne i due meno costosi. Questi due, LX ed EX, sono alimentati dal noto motore turbo a gas da 1,5 litri da 192 CV, ripreso dal modello precedente, e sono dotati esclusivamente di un cambio automatico a variazione continua (CVT). Gli allestimenti superiori sono tutti alimentati da un nuovo sistema ibrido a quattro cilindri da 204 CV, mutuato essenzialmente dalla CR-V.

Honda Accord: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

Il modello 2023 segna l’inizio dell’undicesima generazione della Honda Accord, che è tutta nuova e ancora più bella di prima. Dopo aver visto la nuova Accord e averne appreso i vari livelli di allestimento e le motorizzazioni, ci aspettiamo di vederla in vendita all’inizio del 2023.

Motore, trasmissione e prestazioni

Gli allestimenti LX ed EX della Accord sono alimentati da un motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri che eroga 192 cavalli e aziona le ruote anteriori tramite un cambio CVT.

Come le precedenti generazioni di Accord, il modello 2023 non offre la trazione integrale. Il gruppo propulsore ibrido occupa una posizione di maggior rilievo nella gamma. È composto da un quattro cilindri da 2,0 litri e da due motori elettrici che si combinano per una potenza di 204 cavalli ed è l’unico propulsore offerto sui modelli Sport, EX-L, Sport-L e Touring.

Honda dichiara di aver modificato le sospensioni e lo sterzo della sua berlina familiare per migliorare la qualità di guida e la maneggevolezza.

Interni, comfort e carico

Come l’esterno, l’abitacolo della Accord ha un design elegante con elementi presi in prestito dalle ultime nuove Honda che contribuiscono a legarle con un DNA familiare. Le bocchette dell’aria condizionata, ad esempio, si nascondono dietro una distesa di finiture a nido d’ape, un elemento di design intelligente presente anche nella nuova Civic e nel SUV CR-V.

Honda dichiara di aver ridisegnato i sedili anteriori della Accord per sostenere più saldamente i toraci e di aver modellato con cura il bagagliaio. Gli allestimenti LX, EX e Sport sono dotati di rivestimenti in tessuto, mentre tutti gli altri sono dotati di pelle.

