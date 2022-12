Honda HR-V 2023: scheda tecnica, prezzi e uscita

La nuova Honda HR-V 2023 ha delle caratteristiche molto interessanti, partendo da sfaccettature completamente inedite. Scopriamole insieme nel dettaglio.

Honda HR-V 2023: novità e caratteristiche

Design esterno e interno completamente nuovo

Nuova piattaforma dalla Honda Civic di 11a generazione

Nuovo motore da 2,0 litri con più potenza e coppia

Sospensioni posteriori completamente indipendenti

Display digitale della strumentazione da 7,0 pollici di serie

Display per l’infotainment da 7,0 pollici di serie con Apple CarPlay e Android Auto

Display infotainment da 9,0 pollici disponibile con Apple CarPlay e Android Auto

Controllo della discesa di serie

Tecnologia di sicurezza Honda sensing di serie

Airbag per le ginocchia e per il passeggero posteriore di serie

Per il 2023, l’HR-V si arricchisce di uno stile esterno più snello.

La carrozzeria è piuttosto minimalista e il lungo cofano richiama la Civic di 11a generazione. La cosa che ci entusiasma di più è il nuovo design degli interni, che si ispira anche alla Civic con il design delle bocchette orizzontali e gli accenti della plancia a nido d’ape. In alcune aree si tratta di un grande passo avanti per il SUV entry-level, mentre in altre è un po’ un regresso.

Tecnologia e motore

Purtroppo, un motore più grande e più potente non allevia una delle nostre maggiori lamentele nei confronti dell’HR-V uscente: rimane quasi pericolosamente lento. Ci siamo a lungo lamentati della lentezza dell’accelerazione e del suono lamentoso che emette in caso di forte accelerazione. Con l’aggiornamento del propulsore, non è cambiato molto grazie all’aumento del peso a vuoto dell’HR-V 2023. La trasmissione poco fluida ha contribuito alla sconfitta del crossover Honda contro il suo principale rivale, la più potente ed efficiente Toyota Corolla Cross.

L’HR-V è molto più divertente da guidare, tuttavia, grazie al suo telaio di derivazione Civic e alle sospensioni posteriori completamente indipendenti. Ha un eccellente controllo della scocca e gestisce bene le imperfezioni della strada.

Honda ha aggiunto più spazio digitale di serie all’HR-V 2023 con un quadro strumenti digitale da 7,0 pollici e un touchscreen per l’infotainment da 7,0 pollici. I modelli EX-L di fascia alta ricevono un’unità da 9,0 pollici.

Apple CarPlay e Android Auto sono di serie su tutta la linea di modelli. L’HR-V EX-L, nell’allestimento superiore, riceve una piastra di ricarica wireless, Apple CarPlay e Android Auto wireless e un sistema audio aggiornato con otto altoparlanti.

Honda HR-V 2023: prezzi e uscita

L’auto dovrebbe uscire nell’estate 2023 per un prezzo di circa 20.000 euro.

