La Honda Passport 2023 è come un esterno sinistro stabile che fa giocate solide, buone prese e molti colpi in base, ma non attira mai l’attenzione su di sé. La Passport compete nel segmento dei SUV di medie dimensioni contro più di due dozzine di rivali diversi, tutti con abilità differenti.

Ma se la Passport non è una superstar evidente, le sue rispettabili capacità a tutto tondo e l’assenza di aspetti negativi la fanno entrare nel terzo superiore di questa classe sovraffollata e altamente competitiva.

La Passport, due file di dimensioni medie, è basata sulla più grande Honda Pilot a tre file e offre di serie tutti i più recenti dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida della casa automobilistica. La Passport abbina questa tecnologia a un potente motore V-6, a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale di serie.

Honda Passport 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il cofano c’è lo stesso V-6 da 3,5 litri da 280 CV e il cambio automatico a nove marce della Pilot. La Passport si dimostra scattante, la sua guida è confortevole sulla maggior parte delle strade e lo sterzo è piacevolmente diretto, il che la fa sentire agile. Inoltre, ha un’altezza sufficiente per affrontare una discreta quantità di terreni accidentati senza rovinare la parte inferiore, ma non si tratta assolutamente di un fuoristrada serio.

Interni, comfort e carico

Chiunque abbia provato gli interni della Honda Ridgeline avrà subito familiarità con l’abitacolo della Passport. Nonostante un design non particolarmente accattivante, i materiali sono abbastanza attraenti e i comandi sono ben organizzati, anche se vorremmo più manopole e pulsanti al posto dei comandi touchscreen.

I sedili anteriori sono ampi e comodi, con un pratico bracciolo che può essere regolato per un comfort ottimale. Anche il sedile posteriore è spazioso e consente al Passport di trasportare fino a cinque persone.

In generale, gli spazi interni sono ottimi, grazie agli utili contenitori presenti in tutto l’abitacolo e all’enorme contenitore centrale della console.

