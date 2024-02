Honda SH 350: prezzo e velocità massima

Il nuovo scooter Honda SH 350 Euro 5 aumenta cilindrata e prestazioni. In più, però, questo best seller a ruote alte si presenta con linee decisamente ammodernate e sportive. Nonché con un telaio alleggerito che garantisce la stessa agilità della cilindrata 300 e arricchisce la dotazione di serie che di per sé era già abbondante. Scopriamo prezzo e velocità massima del Honda SH 350.

Scheda tecnica e velocità massima dell’ Honda SH 350

Honda SH 350 è sinonimo di ruota alta da 36 anni. Prima con il cinquantino e poi con gli scooter dal 100, oggi questo 350 è il più potente mai mandato in produzione. Molte case hanno cercato inutilmente di imitarlo e i dati di vendita confermano quanto sia amato. Le unità vendute, infatti, hanno di molto superato il milione di pezzi in tutta Europa.

Non era facile migliorare uno scooter cosi apprezzato e Honda ha voluto puntare in particolare su prestazioni e stabilità. La carrozzeria dell’SH 350 è stata rivisitata mantenendo chiara la familiarità con gli altri modelli. Il frontale ha assunto linee sportive, mentre il parafango anteriore e le maniglie del passeggero sono in alluminio. I fari ricordano quelli dei fratelli minori con 3 gruppi ottici davanti e un faro sdoppiato dietro. Nuova anche la strumentazione di bordo con doppio schermo. La moto tuttavia non si può ancora collegare al cellulare.

Il telaio ha perso un chilo di peso ed è migliorato il comfort. La velocità massima, infatti, supera i 130 km/h: un dato buono anche per il percorso autostradale. Il controllo di trazione è presente ma disinseribile con un tasto. Il motore a 4 valvole è raffreddato a liquido e aumenta la potenza di oltre 4 cavalli, garantendo maggiore spinta. Si nota anche una accelerazione più pronta in partenza. I consumi di Honda SH 350 restano invariati e dichiarati di 30 km con un litro di carburante.

Infine, a bordo di Honda SH 350 lo spazio sotto e sopra la sella sono i medesimi. La seduta è comoda e troviamo qualche centimetro aggiuntivo nella parte posteriore della pedana. Il sottosella può tenere un casco integrale ma in più ha installata una presa USB di tipo C (che prende il posto della presa a12v del precedente modello).

Prezzo

Dopo aver visto la velocità massima della Honda SH 350, è giunta l’ora di scoprire il prezzo. Lo scooter è disponibile color rosso metallizzato, argento metallizzato, bianco e nero a partire da 5.690 euro.