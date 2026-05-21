Hot Wheels Formula 1 d’lite: modellino 1:64 da collezione a €9,99

Se hai una passione per il collezionismo automobilistico, questo modellino può entrare subito nella tua vetrina. Si tratta di un esemplare della linea Hot Wheels d’lite progettato per riprodurre le emozioni della Formula 1 in miniatura: la scala è 1:64, la carrozzeria e il telaio sono in metallo e i pneumatici sono i celebri Real Riders, noti per la loro qualità. Il prodotto è venduto con una base da esposizione e un packaging da collezione che ne valorizza il carattere esclusivo.

Caratteristiche tecniche e confezione

Il modellino propone una combinazione di materiali e finiture curata per i collezionisti. La carrozzeria e il telaio in metallo assicurano resistenza e un aspetto realistico, mentre i pneumatici Real Riders donano una percezione autentica alle ruote. Nella confezione è inclusa una base da esposizione, pensata per mostrare il veicolo senza rimuoverlo dal blister, e il cofanetto celebra la natura di punta degli sport motoristici, con grafiche e dettagli che richiamano l’originale.

Dettagli di riproduzione

I particolari sono realizzati per riprodurre fedelmente l’auto da corsa di riferimento: livree, linee del corpo vettura e proporzioni sono studiati per restituire un oggetto che piace tanto per la vista quanto per la consistenza. Il modellino mantiene il carattere da collezione grazie agli interni e ai dettagli di carrozzeria riprodotti con cura; inoltre, la scatola serve anche come elemento informativo per chi vuole conservare l’oggetto intatto.

Assortimento e disponibilità

La serie include un assortimento di 16 auto esclusive di Formula 1 con le livree 2026, ciascuna venduta separatamente in base alla disponibilità. Questo approccio permette ai collezionisti di completare gradualmente la propria collezione scegliendo le versioni preferite. Il codice articolo associato al prodotto è MAT-HRV11.JKD80, la marca è Hot Wheels e la disponibilità al momento è indicata come disponibile con spedizione in 24 ore.

Prezzo e condizioni di acquisto

Il prezzo di listino era €12,99 con uno sconto del 23,1% che porta il costo a €9,99. Le spese di trasporto sono indicate in misura di €4,99 IVA inclusa. Queste informazioni sono utili sia per chi acquista singoli pezzi sia per chi considera l’acquisto multiplo in vista di una collezione completa. La pagina prodotto riporta tutte le condizioni e i dettagli fiscali per una scelta consapevole.

Per chi è pensato questo modellino

Questo oggetto è studiato appositamente per gli appassionati di Formula 1 e per i collezionisti Hot Wheels, ma può interessare anche chi cerca un regalo curato o un pezzo d’arredo per una scrivania o una vetrina. L’età consigliata non viene qui specificata, ma la natura del prodotto lo rende ideale per chi apprezza i dettagli e la qualità dei materiali. La combinazione tra metallico e elementi plasticati di pregio rende il modellino solido e piacevole al tatto.

Per completezza, il prodotto è commercializzato con i riferimenti aziendali: (C)2026 Toys in S.r.l Piazza Italia, 30 – 97018 Scicili (RG) – P.iva:01441120886 Rea: 119497. Sulla pagina del venditore sono disponibili ulteriori informazioni sulla politica di vendita e sulla possibilità di acquistare altri articoli correlati. Il sito promuove inoltre “Giocattoli Online delle migliori marche, per bambini e bambine di ogni et.” come claim di riferimento per il catalogo complessivo.