Pacchetti MotoGP Premier: accesso esclusivo e tour dietro le quinte

Se desideri trasformare un fine settimana di gare in un’immersione totale nel mondo delle due ruote, i pacchetti MotoGP Premier offrono una serie di opportunità pensate per gli appassionati che vogliono guardare oltre le tribune. Con accessi riservati, servizi di ospitalità e tour dietro le quinte, questi pacchetti mettono a disposizione esperienze che vanno dall’osservazione privilegiata delle curve fino agli incontri con figure chiave del paddock. In questo articolo ti mostriamo le opzioni principali e le condizioni da conoscere per pianificare al meglio la tua visita.

Le proposte coprono sia soluzioni per l’intero weekend sia attività a giornata singola: tra queste spiccano l’accesso al Rooftop sopra la pista, l’ingresso alla Premier Lounge, il pass paddock per seguire la vita dei team e iniziative esclusive come i tour lungo la service road. Ogni esperienza è pensata per offrire una prospettiva differente sulla gara, mantenendo flessibilità e la possibilità di combinare servizi diversi in base alle preferenze.

Accoglienza e aree dedicate: rooftop e Premier Lounge

Dal venerdì alla domenica è possibile accedere al Rooftop, una struttura sopraelevata che offre viste dirette sulla pit lane, sul paddock e sulle curve chiave della pista. All’interno si trova la Premier Lounge, una lounge privata e climatizzata dove gustare colazione e pranzo a buffet preparati da chef dedicati, oltre a piccoli assaggi pomeridiani con formaggi e salumi selezionati. L’area prevede inoltre un open bar continuato con prosecco, birra, vino, bevande analcoliche premium e una selezione di cocktail, per vivere la gara in un ambiente confortevole e raffinato.

Terrazze e viste panoramiche

Le terrazze all’aperto collegate alla lounge guardano verso le curve 9, 10 e 11 e l’ingresso della retta principale, offrendo punti di osservazione privilegiati per seguire i sorpassi e le fasi decisive. Il Rooftop è pensato per chi cerca un mix tra comfort d’ospitalità e visuale diretta sulla pista, con accesso riservato che valorizza l’esperienza del weekend senza rinunciare all’atmosfera da pista.

Dietro le quinte: pass paddock e tour guidati

Per chi desidera esplorare la città itinerante del Motomondiale, il pass paddock disponibile da venerdì a domenica permette l’ingresso per l’intera giornata, offrendo la possibilità di osservare team e piloti mentre si preparano alla gara. Le visite sono spesso condotte con guide esperte che raccontano curiosità tecniche e organizzative, trasformando la passeggiata nel paddock in un vero e proprio approfondimento sulla logistica e sul funzionamento dei box.

Team garage experience e tour guidati

Tra le opzioni a giornata singola spicca la Team Garage Experience, che permette di entrare in un box di squadra per vedere dal vivo il lavoro di ingegneri e meccanici e parlare con gli specialisti che seguono le moto. Questa attività si svolge durante il Guided Paddock Tour e regala osservazioni ravvicinate sui componenti delle moto e sulle procedure pre-gara, con spiegazioni tecniche accessibili anche ai non addetti ai lavori.

Esperienze aggiuntive: Q&A, service road e pit lane walk

I pacchetti includono anche momenti interattivi come gli incontri con piloti e dirigenti: i rider appearance & Q&A e i dialoghi con insider del paddock offrono spunti diretti da chi vive il circus quotidianamente. Queste sessioni possono subire variazioni ed è quindi importante considerarle soggette a modifiche. Per chi cerca un punto di vista unico, il Service Road Tour permette di percorrere la strada di servizio affiancata alla pista per osservare le traiettorie e la velocità dei piloti; i partecipanti devono avere almeno 15 anni e, acquistando con MotoGP Premier, si ottiene un posto garantito.

Infine, il Pit Lane Walk (disponibile solitamente sabato e domenica) consente di camminare lungo la pit lane e vedere da vicino l’attività dentro i team box: è un’occasione perfetta per catturare l’atmosfera frenetica e riconoscere i dettagli tecnici che spesso sfuggono dalla tribuna. Ricorda che tutte le esperienze sono erogate nel rispetto delle linee guida locali di salute e sicurezza e possono essere adattate in base alle normative vigenti.

Come prenotare e informazioni pratiche

I pacchetti ufficiali offrono varie combinazioni: accesso al Rooftop con lounge, pass paddock per più giorni, attività a giornata singola come il Team Garage Experience o il Service Road Tour, e momenti dedicati agli incontri con piloti e tecnici. Per informazioni dettagliate su disponibilità e prezzi è possibile compilare il modulo di contatto previsto dall’organizzazione; lo staff risponderà fornendo le opzioni per il singolo evento e suggerimenti per personalizzare la visita. Prima della prenotazione, verifica sempre condizioni, limiti di età e note operative indicate per ogni attività.

Consigli pratici

Per massimizzare l’esperienza porta con te documenti di identità, scarpe comode per i tour a piedi e una pianificazione delle attività desiderate, perché alcune esperienze hanno posti limitati. Utilizza il pass paddock per i momenti in cui vuoi restare vicino ai team e scegli l’accesso alla lounge per i momenti di relax tra una sessione e l’altra; in questo modo potrai vivere il weekend con il giusto equilibrio tra azione in pista e comfort di ospitalità.