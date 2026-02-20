Hyundai e Arval insieme per potenziare l’offerta di noleggio a lungo termine

Hyundai e Arval avviano una collaborazione per rafforzare il servizio Hyundai Renting, garantendo semplicità, coperture e assistenza sulla rete di 130 concessionari in Italia

Hyundai e Arval hanno siglato un accordo per ridefinire il noleggio a lungo termine in Italia, mantenendo il marchio Hyundai Renting ma affidandone la gestione operativa e l’assistenza a un operatore specializzato. L’obiettivo è rendere più semplice e affidabile l’accesso alla mobilità per privati, professionisti e aziende.

Una partnership che combina competenze diverse

La collaborazione mette insieme la forza commerciale di Hyundai e l’esperienza di Arval nella gestione contrattuale e operativa delle flotte. In pratica, Hyundai conserva la propria identità commerciale, mentre Arval si occuperà dell’esecuzione quotidiana dei servizi: gestione contratti, consegne, assistenza e attività post-vendita. L’intento è snellire le procedure, ridurre i tempi di intervento e uniformare gli standard su tutto il territorio nazionale.

Cosa cambia per chi sceglie il noleggio

Per il cliente la novità si traduce in canoni più chiari e in pacchetti di servizi più completi. Il canone mensile coprirà non solo l’uso del veicolo ma anche polizze assicurative, assistenza stradale 24 ore su 24 e le operazioni di manutenzione ordinaria. Questo approccio trasferisce al fornitore la gestione pratica dell’auto, alleggerendo il cliente da burocrazia, rischi legati al possesso e imprevisti amministrativi.

Rete di assistenza e rapidità d’intervento

Hyundai e Arval garantiranno assistenza ordinaria e straordinaria attraverso la rete ufficiale dei concessionari italiani: circa 130 punti distribuiti capillarmente per ridurre i tempi di fermo. Il vantaggio è duplice: un riferimento locale per ogni cliente e una logistica più efficiente per ricambi e pratiche, con riparazioni gestite in modo più rapido e trasparente.

Gamma modelli e flessibilità contrattuale

L’offerta copre l’intera famiglia Hyundai: dalle city car come i20 e BAYON ai SUV come KONA e TUCSON. È possibile modulare durata e chilometraggio in base alle esigenze personali o aziendali, rendendo il noleggio un’alternativa praticabile sia per l’uso quotidiano sia per le flotte. Anche le opzioni di personalizzazione del contratto sono pensate per favorire la continuità con il concessionario locale, semplificando la gestione amministrativa.

Un focus sulle auto elettriche

La proposta include la gamma IONIQ e vetture compatte per la mobilità urbana, con particolare attenzione alle tecnologie che riducono i tempi di ricarica e le emissioni. La piattaforma a 800 V, presente su alcuni modelli, permette ricariche ultra-rapide e minori tempi di fermo, oltre a semplificare la pianificazione degli interventi di manutenzione. L’inserimento crescente di elettriche nell’offerta punta a rendere le flotte più sostenibili e meno costose da gestire.

Vantaggi strategici e prospettive di scala

Arval porta l’esperienza internazionale nella gestione flotte, mentre Hyundai offre coerenza di prodotto e servizi per clienti privati e aziendali. Il modello è pensato per essere scalabile e replicabile anche in altri Paesi, facilitando l’espansione del marchio Hyundai Renting oltre i confini italiani. In prospettiva, ci si aspettano aggiornamenti continui delle procedure operative e una maggiore integrazione delle soluzioni elettriche.

Come sottoscrivere Hyundai Renting

Chi è interessato può rivolgersi ai concessionari ufficiali Hyundai: la procedura include consulenza sulle formule contrattuali, preventivi personalizzati e spiegazioni sui pacchetti di servizio e sulle opzioni di chilometraggio e durata. La gestione sarà condivisa tra Hyundai e Arval, con l’obiettivo di offrire un servizio completo e facilmente accessibile. Per il cliente significa meno oneri amministrativi, maggiore trasparenza nei canoni e una rete di supporto più capillare, con un’attenzione crescente alle soluzioni a zero emissioni. Le due aziende confermano l’intenzione di sviluppare ulteriori iniziative commerciali e operative per rafforzare questa proposta nel tempo.