Introduzione alla Hyundai Kona 2025

La Hyundai Kona, uno dei SUV compatti più apprezzati del mercato, si prepara a conquistare nuovamente gli automobilisti con il suo aggiornamento per il 2025. Sebbene non ci siano cambiamenti significativi nell’estetica o nei motori, la gamma di allestimenti è stata rivista per offrire maggiore scelta e personalizzazione. Con un prezzo di partenza di 26.700 euro per l’allestimento XTech, la Kona si propone come un’opzione competitiva nel segmento dei SUV.

Allestimenti e motorizzazioni

Per il 2025, la Hyundai Kona è disponibile in quattro allestimenti: XTech, Business, N Line ed Excellence. L’allestimento base, XTech, offre una dotazione di serie ricca, con cerchi in lega da 16”, luci LED, barre al tetto e un sistema di infotainment avanzato con monitor centrale da 12,3”. Inoltre, è possibile scegliere tra diverse motorizzazioni, tra cui il motore 1.0 T-GDI da 100 CV e il 1.6 full hybrid da 129 CV.

L’allestimento Business, invece, arricchisce ulteriormente l’esperienza di guida con cerchi in lega da 17” e vetri posteriori oscurati. La N Line, dedicata agli amanti dello sport, presenta un’estetica esterna più aggressiva e cerchi da 18” esclusivi. Infine, l’allestimento Excellence si distingue per cerchi specifici da 18”, luci anteriori full LED e un impianto audio Bose di alta qualità.

Versione elettrica e autonomia

Non mancano le opzioni per chi cerca un’alternativa sostenibile. La Hyundai Kona elettrica è disponibile con batterie da 48,6 o 64,8 kWh, offrendo autonomie rispettivamente di 380 e 510 km. Gli allestimenti per la versione elettrica includono l’Exclusive, pensato per la variante a batteria, e la N Line, che mantiene il carattere sportivo anche nella versione elettrica.

Con queste novità, la Hyundai Kona si conferma un SUV versatile e adatto a diverse esigenze, dal comfort alla sportività, fino alle opzioni ecologiche. La gamma 2025 si preannuncia ricca di opportunità per gli automobilisti, con un’attenzione particolare alla tecnologia e alla sicurezza.