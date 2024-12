I guadagni dei piloti di Formula

I piloti di Formula 1 continuano a dominare la scena sportiva non solo per le loro abilità in pista, ma anche per i loro guadagni stratosferici. Secondo un’indagine condotta da Forbes, i compensi dei piloti per la stagione 2024 hanno raggiunto cifre impressionanti, rendendoli tra gli sportivi più pagati al mondo. La classifica, sebbene non ufficiale, offre un’idea chiara delle retribuzioni effettive, considerando stipendi e bonus. Scopriamo insieme chi occupa i primi posti di questa esclusiva lista.

La Top 10 dei piloti più pagati

Al decimo posto troviamo Pierre Gasly, che ha chiuso la stagione con 42 punti e ha guadagnato circa 12 milioni di dollari con la sua Alpine. In nona posizione c’è Carlos Sainz, che ha ottenuto 19 milioni di dollari, grazie a due vittorie e un quinto posto nella classifica generale. Sergio Perez si piazza ottavo con 19,5 milioni di dollari, un risultato notevole grazie ai bonus ricevuti da Red Bull.

Scorrendo la classifica, al settimo posto troviamo Oscar Piastri, con uno stipendio di 22 milioni di dollari, di cui 17 milioni provenienti da bonus. George Russell occupa la sesta posizione con 23 milioni di dollari, mentre Charles Leclerc si colloca quinto con 27 milioni, sfruttando al meglio i bonus previsti dal suo contratto.

I grandi nomi della Formula 1

Al quarto posto troviamo Fernando Alonso, che ha guadagnato 27,5 milioni di dollari con Aston Martin. Il podio è completato da Lando Norris, che ha ottenuto 35 milioni di dollari, grazie a una struttura contrattuale vantaggiosa che gli ha permesso di incassare 23 milioni di dollari in bonus.

Le prime due posizioni non sorprendono: Lewis Hamilton si piazza secondo con 57 milioni di dollari, di cui solo 2 milioni provengono da bonus. Infine, al primo posto troviamo Max Verstappen, che ha guadagnato un totale di 75 milioni di dollari, di cui 15 milioni in bonus, grazie a un’impressionante serie di 9 vittorie nella stagione.

Prospettive future per i piloti

Con l’arrivo di nuovi talenti e il cambiamento di scuderie, come il passaggio di Hamilton in Ferrari, il panorama della Formula 1 potrebbe subire ulteriori cambiamenti nei prossimi anni. Le cifre record di quest’anno potrebbero essere superate, rendendo la competizione non solo in pista, ma anche sul fronte economico, sempre più accesa. I piloti continueranno a lottare non solo per il titolo mondiale, ma anche per i contratti più vantaggiosi, in un settore dove i guadagni sono in continua crescita.