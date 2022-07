I vantaggi e i consigli per vendere la propria moto online

Molto probabilmente sarà capitato anche a voi di guardarvi attorno per casa e cominciare a notare una o due cose che, come si suol dire, “hanno fatto il loro tempo” e che voi non usate più. Magari il vostro primo pensiero sarà quello di buttare via tutto per levarvi il pensiero, ma aspettate un attimo, e se ci si potesse guadagnare qualcosina?

Se un qualsiasi oggetto per voi è inutile per un’altra persona, magari, potrebbe essere quello di cui era alla ricerca. E la stessa cosa si può dire per quando volete comperare qualcosa, ma i fondi scarseggiano o non ne siete eccessivamente convinti, ecco perché è sempre meglio dare una bella occhiata al mercato dell’usato e della seconda mano.

E, sempre a proposito di occhiate, forse è meglio darne una anche al vostro garage. Magari, tra scatoloni vari e teli pieni di polvere, si cela qualche tesoro o qualcos’altro che ormai non usate più. Spesso e volentieri potrebbe trattarsi di un mezzo di trasporto come la propria moto di qualche anno fa, perché non farle vivere una “seconda vita” nelle mani di qualche altro pilota?

Se anche voi siete di questo avviso allora vi consigliamo di rivolgervi a dei professionisti del settore come, ad esempio, Mondomoto.com. Uno dei maggiori portali dove potete vendere la vostra moto, ed anche il vostro scooter ovviamente, oppure acquistare il vostro prossimo mezzo a due ruote!

I vantaggi di una pratica come la vendita dell’usato sono innumerevoli e, con un po’ di immaginazione, sono più o meno gli stessi fra tutte le varie categorie di prodotti (moto incluse naturalmente). Ma quali sono? Vediamone qualcuno assieme giusto per capirci un po’ meglio.

Prima di tutto potrete liberare un po’ di spazio, guadagnarci qualcosina invece di buttare che è tutta una spesa, far felice qualche altro futuro possessore, incentivare il riutilizzo degli oggetti, evitare di continuare a far prendere inutilmente polvere e così via.

Una volta detto questo possiamo dire che è proprio arrivata l’ora dei consigli per vendere al meglio la vostra moto usata. Per praticità ne vedremo cinque:

Foto e scrittura dell’annuncio

Quando dovrete fare il vostro annuncio cercate di inserire quante più foto dettagliate possibili, incluse quelle di punti di pregio o ammaccature per una maggiore chiarezza, e cercate anche di stendere l’annuncio nella maniera più accattivante possibile per il futuro acquirente.

Non dimenticatevi tutte le informazioni del caso!

Ci sono determinate cose alle quali occorre prestare più attenzione? La moto in questione ha fatto tanti o pochi chilometri? Cercate di inserire tutte le informazioni utili per evitare guai in futuro.

Dare il giusto valore alle cose

Anche se ha un valore affettivo non potete vendere un rottame a cifre esorbitanti, al contrario neanche un gioiellino a poco prezzo, quindi cercate di dare sempre il giusto valore.

Incontratevi di persona (fortemente consigliato)

Una volta concluso l’affare, se potete, cercate sempre di incontrarvi di persona per lo scambio delle chiavi.

Attenzione alla truffa

Se sospettate di phishing, mail sospette, vi si chiedono pagamenti in troppi passaggi e simili è sempre meglio lasciar stare!