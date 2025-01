Il legame tra Verstappen e Red Bull

Max Verstappen ha costruito una carriera straordinaria con la Red Bull, diventando uno dei piloti più vincenti nella storia della Formula 1. Tuttavia, come ogni grande storia, anche questa potrebbe giungere a una conclusione. Le tensioni recenti tra Verstappen e il team principal Chris Horner hanno sollevato interrogativi sul futuro del campione olandese. La vicenda delle molestie che ha coinvolto un membro del team ha messo a dura prova il rapporto, portando Verstappen a riflettere sulle sue opzioni.

Le alternative per il campione olandese

Nel 2024, Verstappen ha avuto l’opportunità di valutare altre possibilità, in particolare con la Mercedes, dove Toto Wolff ha mostrato interesse nel portarlo nel team. Nonostante le tentazioni, Verstappen ha deciso di rimanere con la Red Bull, ma il futuro è incerto. Con l’arrivo della stagione 2025, la Red Bull potrebbe affrontare sfide significative, e la domanda che tutti si pongono è: Verstappen rispetterà il contratto fino al 2028?

Le previsioni per il 2026 e oltre

Il 2026 rappresenta un anno cruciale per la Formula 1, con l’introduzione di nuove regole e vetture. Se la Red Bull non dovesse adattarsi bene a queste novità, Verstappen potrebbe considerare altre opzioni. Günther Steiner ha suggerito che un contratto può sempre essere strappato, e le possibilità di un trasferimento sono reali. Tuttavia, le alternative sono limitate: la McLaren sembra stabile, e la Ferrari non è incline a investire in un altro grande nome come Hamilton. L’unica opzione plausibile rimane la Mercedes, soprattutto se Andrea Kimi Antonelli non dovesse soddisfare le aspettative.