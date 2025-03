Un anno di transizione per il mercato automobilistico

Il mercato automobilistico europeo si trova a un bivio cruciale nel 2025, con sfide significative che potrebbero influenzare la sua evoluzione. Secondo i dati recenti, le immatricolazioni di auto nell’Unione Europea hanno mostrato un calo del 3,1% a febbraio, con un totale di 963.540 unità. Questo trend negativo si è esteso anche ai primi due mesi dell’anno, con una diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tali statistiche evidenziano la complessità della situazione attuale, in cui i costruttori devono affrontare non solo la transizione ecologica, ma anche fattori geopolitici che influenzano il mercato.

Le performance dei principali mercati europei

Analizzando i dati provenienti dai principali Paesi europei, che rappresentano circa il 70% del mercato automobilistico, emerge un quadro variegato. Nonostante il calo generale, il mercato delle auto con alimentazione alternativa sta vivendo una crescita significativa. Le vetture ibride ed elettriche, infatti, rappresentano il 59,9% del mercato del nuovo, con le auto ricaricabili (BEV e PHEV) che raggiungono una quota del 24,6%. Questo cambiamento nelle preferenze dei consumatori indica una crescente attenzione verso soluzioni più sostenibili, che potrebbero rappresentare un’opportunità per i costruttori di auto.

Le sfide normative e le aspettative future

Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA, ha sottolineato l’importanza di una revisione più ampia del piano d’azione dell’UE per l’automotive. Secondo Vavassori, è fondamentale implementare misure che sostengano la competitività e il rinnovamento del parco auto europeo. Tuttavia, la proposta di emendamento sulla flessibilità per il calcolo della conformità ai target di emissioni di CO2 è stata rinviata, creando incertezze nel settore. Vavassori ha avvertito che l’apertura sottotono del 2025 non è una sorpresa, poiché diversi fattori di incertezza continuano a influenzare negativamente il mercato.

In questo contesto, è essenziale che l’industria automobilistica si adatti rapidamente alle nuove normative e alle aspettative dei consumatori. La transizione verso veicoli più sostenibili non è solo una questione di conformità normativa, ma rappresenta anche un’opportunità per innovare e migliorare la competitività nel mercato globale.