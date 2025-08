Il motore Hemi V8 torna nella gamma Stellantis: ecco cosa sapere

Stellantis cambia rotta e riporta in vita il motore Hemi V8, un segnale importante per il futuro della mobilità.

Hey, amanti delle auto! 🚗✨ Oggi ci immergiamo in una notizia che farà battere forte il cuore di molti: Stellantis ha deciso di tornare ai motori a combustione interna e non stiamo parlando di qualsiasi motore, ma del mitico Hemi V8! Dopo un periodo in cui l’attenzione era tutta rivolta all’elettrificazione, sembra proprio che il gruppo voglia riaccendere la passione per i motori tradizionali. Ma cosa significa tutto questo per noi? Scopriamolo insieme! 💬

Il contesto di Stellantis e l’elettrificazione

Stellantis, frutto dell’unione tra FCA e PSA nel 2021, ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’elettrificazione. Con il piano Dare Forward 2030, l’obiettivo era di vendere esclusivamente auto a emissioni zero in Europa entro la fine di questo decennio. Ma, come ben sappiamo, la realtà ha avuto un sapore diverso. 😬 La diffusione delle auto elettriche non ha raggiunto le aspettative, portando a una crisi che ha avuto ripercussioni significative, tra cui le dimissioni del CEO. Ora, con Antonio Filosa al timone, il piano iniziale è stato messo da parte e si parla di un nuovo approccio industriale.

Questo cambiamento di rotta è un chiaro segnale che il mercato sta richiedendo a gran voce un ritorno ai motori a combustione. Stellantis, insomma, non può ignorare questa domanda. Chi di voi ha mai sognato di tornare a sentire il rombo di un V8? 🎶

Il ritorno del motore Hemi V8

Ed ecco la notizia che farà felici tanti fan: il motore Hemi V8 5,7 tornerà a far parte della gamma dei pick-up Ram 1500 nel 2026! Questo è un grande passo indietro rispetto alla decisione di eliminarlo, e i clienti non vedono l’ora di rivederlo. Dopo il restyling del 2025, il V8 Hemi non era disponibile e le vendite ne hanno risentito. Il motore a sei cilindri non ha convinto affatto, portando a un calo significativo delle immatricolazioni.

Ma ora la musica cambia! I pick-up con il V8 Hemi sono già ordinabili da luglio, con una potenza di 395 cavalli e una coppia di 556 Nm. 🚀 E non è tutto: il sistema Mild Hybrid eTorque permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. Chi è pronto a provare questa bellezza? E per i fan dei modelli più esclusivi, il motore sarà di serie su Limited e Longhorn senza costi aggiuntivi. Un sogno che diventa realtà!

Cosa significa per il futuro di Stellantis?

Questa mossa di Stellantis potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’industria automobilistica, soprattutto in un periodo in cui l’elettrificazione sembra essere l’unica via possibile. Ma chi di voi è d’accordo? Unpopular opinion: i motori a combustione hanno ancora un posto nel nostro cuore, e non solo per nostalgia! 💔

Il ritorno del Hemi V8 non è solo una questione di prestazioni, ma anche di identità per molti marchi. È un messaggio chiaro: Stellantis sta ascoltando i suoi clienti e rispondendo alle loro richieste. In un mondo sempre più digitale, dove il rumore del motore può sembrare superato, c’è ancora chi preferisce il brivido di un motore potente e reattivo. E voi, cosa ne pensate? Siamo pronti ad accogliere il ritorno del V8 nella nostra vita di tutti i giorni? 🔥