Il Mugello celebra mezzo secolo di MotoGP: i momenti che hanno fatto la storia

Scopri come il Mugello è diventato un tempio del MotoGP e cosa aspettarsi per la tappa del 31 maggio 2026

Il Mugello non è solo un circuito: è un capitolo fondamentale della storia del motociclismo. Nato come teatro di sfide e imprese, il tracciato di Scarperia celebra il traguardo dei cinquanta anni dal primo gran premio d’Italia corso il 16 maggio 1976. In quella prima edizione, nella classe regina allora denominata 500cc, la pole fu firmata da Giacomo Agostini mentre la vittoria andò a Barry Sheene: un avvio che avrebbe dato il via a decenni di epiche contese.

Quel senso di leggenda è rimasto intatto fino all’appuntamento fissato per il 31 maggio 2026, quando il circuito tornerà a essere il palcoscenico del Gran Premio d’Italia. Tra le curve e i lunghi rettilinei si sono succedute generazioni di campioni, case costruttrici e tifosi. Il Mugello è diventato sinonimo di passione per il pubblico italiano e internazionale, un luogo dove si sono scritte pagine decisive del MotoGP e di tutte le classi motociclistiche.

Una storia lunga mezzo secolo

Il percorso storico del Gran Premio d’Italia al Mugello è costellato di nomi e stagioni che hanno segnato l’evoluzione del motociclismo. Negli anni settanta e ottanta si impose il talento di personaggi come Kenny Roberts e Freddie Spencer, mentre negli anni novanta i tifosi videro trionfare Kevin Schwantz e la supremazia di Mick Doohan con cinque successi consecutivi dal 1994 al 1997. Questi risultati raccontano non solo abilità in pista ma anche lo sviluppo tecnico delle moto e delle gomme in un’epoca di grandi trasformazioni.

I primi protagonisti e le classi storiche

All’alba della sua storia, il Mugello ospitava categorie che oggi hanno una diversa fisionomia, come la 500cc che rappresentava la classe regina. Oltre ai vincitori della top class, sul circuito si impose anche la generazione emergente: da Pier Paolo Bianchi e Ángel Nieto nelle cilindrate minori fino alle prime vittorie che avrebbero lanciato carriere leggendarie. Questi risultati iniziali hanno gettato le basi per il fascino del tracciato fra appassionati e piloti.

I protagonisti e le gare memorabili

Negli anni la lista di campioni che hanno celebrato qui una vittoria è lunghissima: da Kenny Roberts a Freddie Spencer, passando per Kevin Schwantz e Mick Doohan. Ma il Mugello ha un posto speciale nella storia di piloti italiani come Max Biaggi e, soprattutto, Valentino Rossi. Rossi vinse per la prima volta qui nel 1997 in 125cc e poi costruì un rapporto unico con il circuito, segnando numeri straordinari nella top class e trasformando il tracciato in un vero e proprio feudo personale.

Il dominio di Valentino Rossi e i successivi campioni

Valentino Rossi collezionò vittorie al Mugello in diverse stagioni, con una serie impressionante di successi consecutivi nella top class dal 2002 al 2008. Dopo la sua ultima vittoria nella sua era d’oro, il palcoscenico ha accolto nuovi trionfatori: Andrea Dovizioso nel 2017, Danilo Petrucci nel 2019 e, negli anni più recenti, la netta affermazione della casa di Borgo Panigale con Pecco Bagnaia vincitore nel 2026, 2026 e 2026. Nel 2026 Marc Márquez ha riportato il pubblico in visibilio con un successo che ha aggiunto un altro capitolo alla storia del circuito.

Il presente e le attese per il cinquantesimo anniversario

Il rendez-vous del 31 maggio 2026 assume un valore celebrativo ma anche competitivo: le case italiane come Ducati e Aprilia sono protagoniste in una stagione intensa e i piloti locali puntano a rendere omaggio alla tradizione con risultati di rilievo. Il pubblico si aspetta emozioni in pista, sorpassi sul rettilineo e un’atmosfera che mescola festa e tensione agonistica, mentre il circuito conferma la sua capacità di unire storia e spettacolo.

Cosa significa il Mugello per il futuro del MotoGP

Oltre alla celebrazione, il cinquantesimo anno è un momento per guardare avanti: il Mugello rimane un banco di prova per innovazioni tecniche, strategie di gara e il rapporto tra team e tifosi. In un campionato dove la tecnologia e la competitività evolvono rapidamente, il circuito toscano continua a offrire uno scenario ideale per misurare la crescita delle squadre e per vivere la passione del MotoGP in tutte le sue sfaccettature.