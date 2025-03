Un ritorno atteso nel mondo dei pick-up

Il mondo dell’automobile è in continua evoluzione e, come dimostra il recente rapporto di Mopar Insiders, il Ram 1500 TRX potrebbe tornare in produzione nel 2026. Questo pick-up, noto per le sue prestazioni straordinarie, potrebbe presentare una versione ancora più potente del suo motore Hemi V8. La notizia ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli esperti del settore, che si chiedono quali novità porterà questo modello iconico.

Motorizzazione e specifiche tecniche

Il rapporto non specifica quale motore sarà adottato dal nuovo TRX, ma si parla di una possibile versione riadattata del V8 da 717 CV o della più potente versione “Redeye” da 797 CV, già utilizzata in alcuni modelli di Dodge Charger e Challenger. Indipendentemente dalla scelta, è certo che il nuovo TRX manterrà la configurazione a otto cilindri disposti a V, un elemento distintivo che ha sempre caratterizzato questo modello. Le aspettative sono alte, e gli appassionati si preparano a vedere un pick-up che non solo sarà potente, ma anche dotato di un design aggressivo e funzionale.

Design e caratteristiche distintive

Se il Ram 1500 TRX dovesse tornare, ci si aspetta che mantenga le sue caratteristiche distintive, come parafanghi allargati, grandi pneumatici da fuoristrada e sospensioni a lunga escursione con ammortizzatori regolabili. Questi elementi non solo migliorano le prestazioni off-road, ma conferiscono anche al veicolo un aspetto robusto e imponente. Tuttavia, non possiamo dimenticare il prezzo, che potrebbe superare le sei cifre, rendendolo un investimento significativo per gli appassionati di pick-up di alta gamma.

Il futuro dell’Hemi nella gamma Ram

La produzione del TRX originale è stata interrotta nel novembre 2023, e il Ram 1500 RHO ha preso il suo posto, presentando un motore sei cilindri in linea Hurricane. Tuttavia, con il recente cambiamento nella leadership di Stellantis e le dimissioni dell’ex amministratore delegato Carlos Tavares, ci sono segnali che potrebbero indicare un ritorno dell’Hemi nella gamma Ram. L’attuale amministratore delegato, Tim Kuniskis, ha dichiarato che non esclude questa possibilità, lasciando aperte le porte a future sorprese.

Attesa e speculazioni sul mercato

Il mercato dei pick-up è in continua crescita, e il ritorno del Ram 1500 TRX potrebbe rappresentare un’importante opportunità per Ram di riconquistare una fetta di mercato significativa. Gli appassionati e i potenziali acquirenti sono in attesa di ulteriori dettagli e specifiche, mentre le speculazioni continuano a circolare. Sebbene Mopar Insiders non abbia fornito informazioni dettagliate, l’interesse per questo modello rimane alto, e i fan sperano di vedere presto un annuncio ufficiale.