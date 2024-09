QJ Motor ha presentato il proprio scooter ATR 125 che è un compagno di avventure decisamente ideale se si è alla ricerca di un mezzo comodo e affidabile con il quale macinare km in tutta sicurezza. Scopriamo quindi come si presenta e che caratteristiche è in grado di offrire alla clientela.

QJ Motor ATR 125: i punti di forza

Il primo punto di forza di questo scooter è il motore bicilindrico che è silenziosissimo, anche nei tratti dove ci si trova a dover andare a gas spalancato, come nei rettifili lunghi o nelle statali, non dà alcun fastidio.

La frenata anche è molto modulabile e garantisce una grande sicurezza quando si ricerca l’arresto, una cosa non da poco dato che se si frena bene si ha modo di portare in curva il mezzo in modo più agevole.

Anche la spaziosità, a partire dal sottosella, seppur gli manchi la pedana piatta il bauletto è capiente ed anche se lo si utilizza come mezzo per andare a fare la spesa, una cassa d’acqua ci sta benissimo senza dare alcun fastidio, una caratteristica che ne amplia le funzionalità.

Infine come lato positivo il prezzo, costa infatti 3.200 euro, un 125 con display TFT, avviamento keyless e super affidabile ad un prezzo così basso è difficile da trovare sul mercato. Secondo noi vale la pena prenderlo in seria considerazione se si è alla ricerca in questo segmento.

Difetti davvero pochi

Sul fronte dei difetti l’ATR 125 ne presenta pochi, utilizzato intensamente non manda la temperatura olio in difficoltà ed è sempre pronto.

QJ Motor ha studiato un mezzo adatto in ogni condizione, che predilige le lunghe percorrenze e che non tradisce mai anche se usato molto.

Gli scooter si sa sono un segmento particolare, dove molto spesso ci si basa sulla fama o sull’estetica, questo è l’opposto fa parlare di sé con la sostanza dei fatti. E’ pragmatico.