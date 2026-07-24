Incidente mortale a Montebelluna: il dramma di Adam Sbizzera

Adam Sbizzera, 25 anni, ha perso la vita dopo un grave incidente in moto a Montebelluna. Il giovane, appassionato di motori, era stato ricoverato in terapia intensiva.

La vita di Adam Sbizzera si è spezzata prematuramente a soli 25 anni. Il giovane, residente ad Alano di Piave in provincia di Belluno, ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale avvenuto domenica 19 luglio a Montebelluna. Adam, appassionato di motori e con una grande passione per le due ruote, era noto per il suo lavoro come autista di scuolabus, un ruolo che amava profondamente.

L’incidente fatale sulla Feltrina

Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 19 luglio, intorno alle 14:00, lungo la strada Feltrina. Adam, in sella alla sua potente moto, stava percorrendo la strada in direzione di Treviso quando, all’altezza della sala slot di Montebelluna, una Dacia guidata da un uomo di 60 anni si è immessa nella carreggiata opposta. Il giovane non è riuscito a evitare l’impatto, schiantandosi contro l’auto.

Le conseguenze dell’incidente sono state immediate e devastanti. Adam è stato sbalzato a diversi metri di distanza, rimanendo incosciente a bordo strada. La moto, intanto, è finita in mezzo alla carreggiata, mentre l’auto è uscita di strada finendo sul bordo opposto. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, con l’intervento anche di un elicottero, ma le condizioni del giovane erano già critiche.

Il ricovero e l’agonia in terapia intensiva

Adam è stato trasferito d’urgenza al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni erano disperate fin dall’inizio, e il padre del giovane, in un momento di profonda emozione, aveva dichiarato: «Mio figlio sta andando verso il cielo». Nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, Adam non ce l’ha fatta, cedendo dopo cinque giorni di agonia.

La passione per i motori e il lavoro come autista di scuolabus

Adam Sbizzera era un giovane con una grande passione per i motori. Oltre a guidare la sua moto, amava lavorare come autista di scuolabus, un ruolo che gli permetteva di stare a contatto con i bambini e di vivere la sua passione per la guida in un contesto sicuro e protetto. La sua morte ha lasciato un vuoto immenso non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi e gli amici che lo conoscevano e apprezzavano per la sua gentilezza e il suo entusiasmo.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, con molti che hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia. Adam sarà ricordato come un giovane pieno di vita, con un sorriso contagioso e una passione sincera per tutto ciò che riguardava i motori.

L’incidente di Adam Sbizzera è un tragico promemoria dei rischi che si corrono sulla strada, soprattutto quando si guida a velocità elevate. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle regole del codice della strada, per evitare che altre vite innocenti vengano spezzate in modo così prematuro e ingiusto.