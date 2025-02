Incontri pubblici sulla sicurezza stradale a Montegrotto e Battaglia Terme

Due eventi per sensibilizzare i cittadini sul nuovo Codice della Strada e la sicurezza stradale.

Due incontri per la sicurezza stradale

I comuni di Montegrotto Terme e Battaglia Terme hanno programmato due incontri pubblici per il 7 e 14 marzo, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini riguardo al nuovo Codice della Strada. Questi eventi si terranno presso la Sala Comunale di Battaglia Terme il 7 marzo e presso il Centro Comunale “Gino Strada” di Montegrotto Terme il 14 marzo, entrambi con inizio alle 20.30. La partecipazione è aperta a tutti, con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale.

Relatori esperti per un confronto di alto livello

Durante gli incontri, interverranno esperti di primo piano nel campo della sicurezza stradale. Tra i relatori ci saranno Annalisa Mongiorgi, primo dirigente della polizia stradale di Padova, e Paolo Battistini, responsabile provinciale dell’associazione italiana vittime della strada. La presenza di questi esperti garantirà un confronto di alto livello, permettendo ai cittadini di approfondire le novità del Codice della Strada e le misure di prevenzione necessarie per garantire la sicurezza sulle strade.

Un’iniziativa per la comunità

Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, ha sottolineato l’importanza di questi incontri, dichiarando: “La sicurezza sulle nostre strade è una priorità assoluta. Abbiamo voluto organizzare questi incontri per permettere ai cittadini di comprendere appieno le novità del Codice e promuovere una cultura della prevenzione”. Anche la sindaca di Battaglia Terme, Stefania Malparte, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i comuni per affrontare un tema così cruciale. L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento e confronto sulle nuove normative che regolano la circolazione stradale, con particolare attenzione agli aspetti della prevenzione e della consapevolezza alla guida.