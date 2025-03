Un nuovo modello di distribuzione per il settore automotive

Nel competitivo panorama della distribuzione dei ricambi automotive, l’innovazione è fondamentale per rispondere alle crescenti esigenze del mercato. Recentemente, l’alleanza tra CIERREFFE e AUTOLUCE ha segnato un’importante evoluzione, introducendo un modello collaborativo che integra la distribuzione di ricambi originali OE con il canale dell’aftermarket indipendente (IAM). Questo accordo rappresenta una novità assoluta, capace di trasformare le dinamiche del settore.

Espansione e sinergia tra le aziende

CIERREFFE, parte del Gruppo INTERGEA e specializzata nella distribuzione di ricambi originali, ha unito le forze con AUTOLUCE, un distributore 2-step affiliato a Groupauto Italia. Questa partnership consente ad AUTOLUCE di estendere le proprie operazioni dalla Lombardia al Piemonte, sfruttando la rete consolidata e l’esperienza di CIERREFFE. L’obiettivo è rafforzare l’offerta di servizi e prodotti per i professionisti dell’autoriparazione, come meccatronici, gommisti e carrozzieri, garantendo una fornitura più efficiente di componenti essenziali.

Vantaggi per i professionisti del settore

La combinazione delle competenze di CIERREFFE e AUTOLUCE promette di offrire soluzioni rapide e affidabili, rispondendo in modo efficace alle esigenze di un settore in continua evoluzione. L’integrazione tra la distribuzione di ricambi OE e quella indipendente IAM amplia la gamma di prodotti disponibili, ottimizzando la logistica e migliorando l’efficienza operativa per i clienti finali. Aurelio Pagani, Amministratore Delegato di CIERREFFE, ha sottolineato l’importanza strategica di questa collaborazione, definendola un passaggio chiave per offrire un modello di servizio innovativo e indispensabile per il mercato dell’autoriparazione.

Un’opportunità per il futuro del mercato

Riccardo Califano, Amministratore Delegato di AUTOLUCE, ha evidenziato come questa alleanza rappresenti una grande opportunità sia per i clienti che per i fornitori IAM. Grazie a questa collaborazione, AUTOLUCE potrà portare il proprio modello 2-step anche in Piemonte, rafforzando la propria copertura e fornendo un supporto strutturato ai professionisti del settore. Questo approccio innovativo non solo migliora l’efficienza della distribuzione, ma crea anche un ecosistema più solido e interconnesso per tutti gli attori coinvolti.