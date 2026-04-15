Integratore vegano per capelli, pelle e unghie Carnium Botanicals HAIR Formula

Carnium Botanicals HAIR Formula è presentata come un integratore alimentare mirato a supportare la salute di capelli, pelle e unghie. Il prodotto è confezionato in formato da 30 capsule e punta su una formulazione ricca di vitamine e minerali chiave, pensata per chi desidera un supporto quotidiano pratico e compatibile con regimi alimentari senza derivati animali. La confezione è indicata per chi cerca un integratore capelli di origine vegetale, senza glutine e senza lattosio, utile come complemento a uno stile di vita equilibrato.

Composizione e benefici principali

La miscela contenuta in ogni capsula include un mix di nutrienti studiati per svolgere ruoli specifici: il zinco contribuisce al mantenimento di pelle, capelli e unghie, la biotina è nota per il suo ruolo nel metabolismo degli aminoacidi utili alla struttura del capello, mentre vitamine come C, D3 e A supportano funzioni fisiologiche complementari. La formulazione contiene anche magnesio e vitamine del gruppo B, pensate per favorire processi metabolici e il benessere generale della cute. Il prodotto è dichiarato 100% vegano, senza conservanti e senza zuccheri aggiunti, caratteristiche che lo rendono adatto a chi ricerca una scelta pulita e vegetale.

Ingredienti chiave e dosaggi per capsula

Per ogni dose giornaliera (1 capsula) la composizione riporta valori precisi: vitamina C 50 mg, magnesio (come citrato) 20 mg, zinco 15 mg, biotina (vitamina H) 10 mg, vitamina D3 20 µg, vitamina B6 (piridossal-5′-fosfato) 4,3 mg, vitamina A (beta-carotene) 3,5 mg, vitamina B9 0,42 mg, vitamina B5 0,16 mg, selenio 0,1 mg e vitamina B12 0,01 mg. Gli ingredienti vengono forniti con eccipienti e agenti di carica come amido di mais modificato, picolinato di zinco e magnesiumcitrat, mentre l’involucro è una capsula vegetale a base di idrossipropilmetilcellulosa. La vitamina D3 è ottenuta da licheni, elemento utile per chi preferisce fonti non animali.

Modalità d’uso e conservazione

Il produttore raccomanda di assumere 1 capsula al giorno, preferibilmente dopo un pasto e con abbondante acqua; il ciclo consigliato è di almeno un mese per valutare gli effetti. La confezione contiene 30 capsule, corrispondenti a circa un mese di integrazione secondo il dosaggio suggerito. Per mantenere intatta la qualità del prodotto è indicato conservarlo in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Sono riportati anche i riferimenti tecnici del prodotto: Art.-Nr.: XEC-FTR-54343, EAN: 3830071360287, codice produttore: 54343 e la marca Carnium Botanicals.

Avvertenze, allergeni e compatibilità

La formulazione è dichiarata adatta a diete vegan e vegetariane, oltre che priva di glutine e lattosio; non contiene conservanti né zuccheri aggiunti. È importante ricordare che gli integratori non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano: tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e non superare il dosaggio giornaliero raccomandato sono norme essenziali. Il prodotto è indicato specificamente per supportare capelli, pelle e unghie, ma non è un farmaco e non deve essere utilizzato come tale.

Dettagli tecnici, produttore e consigli d’acquisto

Dietro la produzione figura l’operatore del settore alimentare BIO PAK Nutraceuticals Contract Manufacturing Ltd., con sede a Savska Loka 22, 4000, Kranj, Slovenia (www.biopak.si). La confezione da 30 capsule è pratica e indicata per chi vuole provare una soluzione concentrata; spesso viene abbinata all’acquisto di Carnium Botanicals Bio Moringa in formato da 180 capsule per integrare ulteriori nutrienti a base vegetale. Chi sceglie questo prodotto dovrebbe valutare la presenza di specifici micronutrienti come zinco e biotina nel proprio regime e leggere con attenzione l’etichetta per confrontare dosaggi e fonti degli ingredienti.