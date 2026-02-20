Invito aperto a Max Verstappen: provare una Formula E a Jeddah dopo i commenti sulla F1 2026

Jeff Dodds, amministratore delegato di Formula E, ha offerto a Max Verstappen l'opportunità di guidare una monoposto elettrica a Jeddah per toccare con mano le diversità tecniche e di stile rispetto alla F1 2026

Max Verstappen e Jeff Dodds, amministratore delegato della Formula E, sono al centro di un confronto pubblico dopo le osservazioni del pilota olandese sulla guida con le nuove vetture di Formula 1. Dodds ha rivolto un invito formale a Verstappen a provare una monoposto elettrica durante l’ePrix di Jeddah, a poche ore di volo dal Bahrain dove si stanno svolgendo i test di F1. L’iniziativa mira a chiarire le differenze di feeling e tecnica di guida tra le due categorie.

Il dibattito tocca aspetti tecnici concreti: il maggior peso delle vetture elettriche, la gestione dell’energia e i compromessi introdotti dall’ibrido nelle monoposto di Formula 1. Dodds sostiene che un’esperienza diretta su pista potrebbe offrire elementi di giudizio più oggettivi rispetto alle sole dichiarazioni mediatiche.

Perché l’invito a Verstappen è significativo

L’invito mette in campo una verifica pratica che risponde direttamente alle dichiarazioni del pilota. L’obiettivo è confrontare sul circuito le impressioni soggettive con dati e sensazioni ottenute guidando vetture con filosofie di propulsione differenti.

La proposta concreta

Dodds ha proposto a Verstappen di condurre una sessione di guida su una monoposto di Formula E durante il week end dell’ePrix a Jeddah. La soluzione è resa agevole dalla vicinanza logistica con Sakhir e dalla compatibilità dei calendari tra i due eventi.

Il test punta a evidenziare come la priorità alla gestione dell’energia modifichi il comportamento della vettura e le scelte di guida. Si tratta di valutare in pista l’effetto della strategia di erogazione e recupero elettrico rispetto alla tradizionale risposta dei propulsori termici.

Le ragioni tecniche dietro il dibattito

Il confronto nasce dalla diversa centralità dei parametri di funzionamento tra le due categorie. Nella Formula E la gestione dell’energia diventa variabile strategica, mentre in Formula 1 il bilanciamento tra potenza istantanea e risposta meccanica rimane dominante.

La differenza si traduce in elementi concreti: curva di coppia disponibile, modulazione del recupero, sensibilità del pedale dell’acceleratore e uso della frenata rigenerativa. Questi aspetti incidono sul feeling del pilota e sulla necessità di adattare stile e tempistiche di guida.

Una prova diretta su tracciati simili fornirebbe elementi oggettivi di confronto. I dati raccolti in pista potrebbero chiarire se le percezioni riferite da Verstappen derivano da cambiamenti di piattaforma tecnica o da abitudini consolidate di guida.

In continuità con le osservazioni precedenti, la prova in pista serve a distinguere percezioni soggettive da variabili tecniche misurabili. Le sensazioni riferite dai piloti potrebbero dipendere tanto dalla piattaforma quanto dalle abitudini di guida consolidate.

Al centro della discussione restano il compromesso tecnico tra propulsione termica ed elettrica, il peso aggiunto dall’ibrido e l’effetto sulla dinamica. Jeff Dodds ha sottolineato che aumentare la quota elettrica senza eliminare la componente termica può appesantire le vetture e complicare l’architettura, con ricadute sulle prestazioni pure. Chiunque si occupi di sviluppo sa che la gestione dei pesi e la disposizione dei sistemi incidono direttamente su baricentro e reattività.

La Formula E offre invece un banco di prova focalizzato sull’efficienza e sulla strategia energetica. Le monoposto sono progettate per massimizzare la gestione dell’energia, trasformando la competizione in una sfida di ottimizzazione. Provare una vettura elettrica permette di valutare un approccio alternativo alla gara, dove contano non solo la potenza istantanea ma anche il timing e la sostenibilità dell’erogazione.

Percezione dei piloti e adattamento

La variazione di stile richiesta ai guidatori non è trascurabile. Molti piloti hanno indicato che la nuova era tecnica impone traiettorie, diversa modulazione dell’acceleratore e tecniche di recupero energia non confrontabili con il passato. Alcuni, tra cui Max Verstappen, hanno dichiarato di percepire la necessità di comportamenti meno istintivi. Altri hanno accolto la trasformazione come un’opportunità per ampliare il proprio repertorio, esperienza che in certi casi deriva dal confronto con gare GT e di durata.

Il contesto dei test F1 e i segnali in pista

I test a Sakhir hanno fornito ulteriori indicazioni tecniche. Andrea Kimi Antonelli ha segnato il miglior crono della sessione, mentre Lewis Hamilton ha riscontrato problemi negli ultimi minuti. Questi episodi confermano che permangono incognite sui bilanciamenti e sull’affidabilità. La prova in pista resta il metodo principale per separare percezioni soggettive da variabili tecniche misurabili. Si attendono verifiche nelle sessioni successive per valutare come le squadre adatteranno assetti e strategie.

Si attendono verifiche nelle sessioni successive per valutare come le squadre adatteranno assetti e strategie. La marcia dei team in pista ha evidenziato approcci divergenti: alcuni hanno privilegiato chilometraggi elevati per raccogliere dati, altri hanno concentrato le prove su nuovi pacchetti aerodinamici e sulla messa a punto della power unit. Queste differenze operative segnano la fase di apprendimento tecnico che precede decisioni regolamentari di rilievo.

Implicazioni per il futuro delle corse

Il confronto tra ibrido ed elettrico assume rilievo pratico oltre che teorico. La convivenza di ricerca della performance e pressione per l’efficienza indirizzerà scelte su architetture tecniche e limiti normativi. Un confronto diretto tra monoposto e piloti consentirà di misurare vantaggi, vincoli operativi e percezioni sul campo. I risultati dei prossimi test offriranno elementi utili per il dibattito su regolamenti e traiettorie future della disciplina.

Dopo i test, Dodds ha lanciato un invito a Verstappen che può trasformare una disputa di opinioni in un esperimento pratico. Se il campione accetterà, il weekend di Jeddah potrebbe diventare il palcoscenico di un confronto diretto tra due visioni della guida da corsa. La risposta del team e del pilota, attesa prima dell’inizio delle sessioni, definirà l’assetto del dibattito tecnico durante il fine settimana.