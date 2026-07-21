ISA e AEB: come calibrare i sensori e ridurre i falsi allarmi

Dalla calibrazione dei sensori alle soglie di intervento, una guida pratica per impostare ISA e AEB in modo efficace e senza fastidiosi falsi allarmi

I sistemi ISA e AEB sono ormai centrali nella sicurezza attiva: il primo supporta il rispetto dei limiti di velocità, il secondo anticipa o attenua gli urti frenando in autonomia. Per ottenere benefici reali serve una calibrazione accurata e settaggi coerenti con l’uso del veicolo. Una taratura imprecisa può generare falsi allarmi attivazioni brusche e perdita di fiducia da parte del conducente.

Questa guida entra nel merito di sensori, logiche di intervento, soglie e best practice per ridurre le segnalazioni inutili. Vengono proposti criteri di impostazione e una checklist di test su strada per verificare in sicurezza il comportamento dei sistemi nelle condizioni più comuni.

Sensori e architettura dei sistemi ISA e AEB

L’ISA combina tipicamente telecamera frontale e mappe dei limiti: la camera legge i segnali stradali (TSR), le mappe confermano e forniscono continuità quando i cartelli non sono visibili. L’AEB si affida a radar medio-lungo raggio, talvolta integrato con lidar o camera stereoscopica, per stimare distanza, velocità relativa e traiettoria degli ostacoli. L’accuratezza dipende da posizionamento pulizia delle lenti e allineamento dei supporti. Anche l’angolo del parabrezza, l’altezza da terra e la presenza di accessori (portapacchi, pellicole) possono alterare la qualità del segnale.

Le centraline fondono i dati con algoritmi di sensor fusion che pesano le fonti in base alla fiducia istantanea. In caso di conflitto (esempio: cartello temporaneo non presente in mappa), la telecamera può prevalere con una finestra temporale limitata. Per l’AEB la coerenza tra radar e camera migliora la classificazione di pedoni ciclisti e veicoli, riducendo trigger su oggetti fissi marginali (barriere, tombini).

Logiche di intervento: come e quando agiscono

L’ISA opera su tre livelli: informativo (avviso del limite), advisory (segnale sonoro/visivo al superamento), e assisted (limitazione dolce della coppia motrice oltre la soglia). La logica considera tolleranza sul limite (es. +5 km/h), qualità della lettura, e contesto (pioggia, cantiere). L’AEB valuta Time-To-Collision (TTC), decelerazione possibile e aderenza stimata: se il conducente non reagisce, prepara l’impianto con pre-brake e, se necessario, frena automaticamente fino all’arresto parziale o totale.

In scenari complessi (traffico denso, incroci mascherati), le soglie variano: la fiducia della classificazione deve superare un certo livello per attivare warning o frenata. La combinazione di indicatori come angolo di impatto, velocità relativa e corsia prevista filtra le attivazioni su elementi statici fuori traiettoria, limitando interventi indesiderati.

Calibrazione: prerequisiti, strumenti e procedure base

La calibrazione della camera frontale va eseguita dopo sostituzione del parabrezza, interventi sul frontale o aggiornamenti firmware che influiscano sui parametri. Requisiti: pavimento in bolla target certificati, distanze/angoli secondo specifiche del costruttore e temperatura ambiente stabile. Per il radar servono dima di allineamento, pannelli riflettenti e misurazioni su asse longitudinale e trasversale, con tolleranze di pochi milliradianti.

Sequenza tipica: 1) verifica assetto ruote e pressione pneumatici; 2) controllo coppie di serraggio dei supporti; 3) posizionamento target alla distanza prescritta; 4) avvio procedura guidata via diagnostico; 5) validazione con test dinamico a bassa velocità. Qualsiasi errore residuo nell’orientamento del fascio può generare pseudo oggetti o ritardi nella stima del TTC, aumentando i falsi positivi.

Settaggi: soglie, sensibilità e personalizzazioni

Per l’ISA impostare una soglia di intervento coerente con la rete stradale prevalente: in urbano è utile una tolleranza ridotta, in extraurbano può servire un margine maggiore per evitare continui beep su limiti alternati. La modalità “assistita” dovrebbe applicare una limitazione progressiva, lasciando sempre la possibilità di override con acceleratore deciso. Per l’AEB selezionare il livello di sensibilità più alto solo se i falsi allarmi sono rari; in città è preferibile medio-alto per protezione di utenti vulnerabili, in autostrada medio per ridurre attivazioni dovute a ombre e cartelli a sbalzo.

Parametri utili: intensità e durata degli avvisi filtro velocità per il TSR (ignora limiti troppo distanti o per corsie non pertinenti), esclusione temporanea post-override per evitare rimbalzi di segnale. Aggiornare le mappe e assicurarsi che la lingua/paese del riconoscimento cartelli combaci con la segnaletica locale riduce inconsistenze tra lettura e limite effettivo.

Ridurre i falsi allarmi in città, extraurbano e autostrada

In città, pulizia frequente di parabrezza e mascherine radar è essenziale: pioggia fine, insetti e sporco riducono la confidenza e generano trigger su oggetti marginali. Evitare pellicole riflettenti nell’area della camera. Regolare la sensibilità AEB su medio-alto per tutelare pedoni e ciclisti, mantenendo per l’ISA una tolleranza minima ma con avvisi visivi più prominenti di quelli acustici per non saturare il conducente.

Su strade extraurbane, gestire transizioni di limite con un ritardo di applicazione dell’ISA di pochi secondi per evitare oscillazioni su cartelli ravvicinati. In autostrada, preferire filtro corsia per ignorare segnaletica di rampe laterali e impostare AEB su sensibilità media, valorizzando la coerenza tra radar e camera per non reagire a ombre di ponti o camion in corsia adiacente.

Checklist per test su strada in sicurezza

Prima di uscire, definire un percorso noto e condizioni controllate. Il test deve verificare coerenza tra settaggi e risposte del veicolo, con osservatore a bordo incaricato di documentare risultati. Mantenere sempre possibilità di override e margini di sicurezza ampi. Eseguire i passaggi seguenti con progressione, senza mettere a rischio altri utenti della strada.