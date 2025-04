Iveco S-Way Tour 2025: innovazione e sostenibilità nel trasporto

Un tour dedicato all’innovazione nel settore dei trasporti

Il Iveco S-Way Tour 2025 è un’iniziativa che ha preso il via il 4 aprile e si protrarrà fino a giugno 2025, attraversando l’Italia per presentare al pubblico le ultime novità della gamma S-Way. Questo tour itinerante si rivolge principalmente a clienti e operatori del settore, offrendo un’opportunità unica di interazione e formazione.

Test drive e sessioni formative

Durante le varie tappe del tour, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a sessioni formative e testare su strada i nuovi veicoli. I test drive sono organizzati sia su percorsi interni che esterni alle aree logistiche, permettendo ai visitatori di sperimentare direttamente le performance dei mezzi. Tra i veicoli in esposizione ci sono cinque modelli dell’Iveco S-Way, incluso uno alimentato a LNG, che rappresentano l’avanguardia della tecnologia nel settore dei trasporti.

Collaborazioni strategiche per la sostenibilità

Il tour non è solo un’opportunità per presentare i veicoli, ma anche per evidenziare l’importanza della sostenibilità nel settore. Tra i partner coinvolti figurano aziende leader nei settori dell’energia e della componentistica, come Enilive, che offre il biocarburante HVOlution, e Petronas Lubricants International. Queste collaborazioni mirano a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere l’uso di biocarburanti, contribuendo a un futuro più sostenibile per il trasporto su strada.

Innovazioni tecnologiche nei veicoli

I veicoli dell’Iveco S-Way sono dotati di una nuova catena cinematica con motore XCursor 13, sviluppato da FPT Industrial, e presentano interni aggiornati, mirror cams integrate e un cruscotto personalizzabile. Inoltre, il sistema di infotainment con navigatore offre un’esperienza di guida moderna e intuitiva. Secondo i dati forniti da TÜV SÜD, il nuovo S-Way mostra un’efficienza nei consumi migliorata, con una riduzione fino al 10,5% del carburante utilizzato rispetto ai modelli precedenti.

Soluzioni finanziarie e servizi digitali

Il tour prevede anche la partecipazione di Iveco Capital, che presenta una gamma di soluzioni finanziarie e assicurative per l’acquisto e la gestione dei veicoli. Tra queste, servizi digitali e sistemi di pagamento integrati, come la Mobility Service Card sviluppata con Eurowag, che semplificano ulteriormente la vita degli operatori del settore.

Un futuro promettente per il trasporto su strada

Con il proseguimento del tour nelle prossime settimane, l’Iveco S-Way Tour 2025 offre un’importante panoramica sull’evoluzione della gamma S-Way e sulle tecnologie innovative adottate da Iveco. Per ulteriori dettagli sulle singole tappe e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale di Iveco, dove si possono trovare informazioni utili per tutti gli interessati al mondo del trasporto e della logistica.