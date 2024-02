J-Ax è uno dei rapper italiani di maggior successo con una carriera iniziata da giovanissimo e che ancora oggi dopo molti anni lo mantiene sulla cresta dell’onda con successi che anno dopo anno riescono a farlo restare ad alti livelli. In questo articolo vediamo quale auto guida nella vita di tutti i giorni.

L’auto “zarra” di j-ax

J-ax ha mostrato sui social un’auto davvero di successo e molto apprezzata nel mondo del lusso si tratta di una Bentley Continental GT una coupé in grado di raggiungere velocità superiori ai 300 km/h nel massimo comfort.

Infatti è perfetta se si vogliono compiere lunghi tragitti dato che il motore di grossa cilindrata è silenzioso e di conseguenza si possono intrattenere conversazioni in tutta calma magari osservando un bel paesaggio.

Quest’auto è apparsa in uno dei video del cantante e ha suscitato scalpore dato che non ha mai lasciato intravedere una passione per le automobili.

Commenti al veleno da parte dei fan

Appena la foto è stata pubblicata molti suoi seguaci, ne conta oltre 2 milioni, attratti dal mezzo e dalla descrizione della foto hanno pensato che l’avesse acquistata.

In realtà il cantante ci ha tenuto subito a smentire che non si tratta di un suo acquisto quanto di un noleggio per le riprese di un video di una sua canzone. Ha inoltre voluto chiarire che a lui delle macchine di lusso non interessa nulla.

Di conseguenza non sappiamo che macchina utilizzi nella vita di tutti i giorni è probabile che come molti cantanti si sposti utilizzando dei van dai vetri scuri per non farsi vedere dalle persone.

Chissà che non decida di regalarsi in futuro un bel mezzo a quattro ruote così che si possano capire maggiormente i suoi gusti automobilistici.