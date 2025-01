Elon Musk in tempi recenti è salito alla ribalta per il suo impegno politico ma è conosciuto ai più per la creazione di Tesla e per l’acquisizione di Twitter ora divenuto X. In questo articolo vediamo come è composta la sua collezione d’auto e quindi anche i suoi gusti in termini di veicoli.

Elon Musk, la collezione d’auto è di livello

La prima macchina di cui parliamo, che è parte della collezione di Musk è una Jaguar E-Type del 1967. Auto considerata da Enzo Ferrari la più bella del mondo e sogno di infanzia del guru della tecnologia.

Restando in terra inglese altro mezzo da intenditori che ha posseduto è una McLaren F1, auto che per oltre un decennio ha mantenuto il record di vettura ad aspirazione naturale più veloce al mondo, manifesto della tecnologia F1 mutata alla strada e realizzata dal genio di Gordon Murray.

Da buon amante del paese reale anche la terza classica è una Lotus, per la precisione una Esprit ma non la classica, bensì quella utilizzata nel film James Bond “The Spy Who Loves Me” – acquistata da Musk nel 2013.

Per le auto a combustione l’ultima è una BMW M5 realizzata dal tuner tedesco Hamann ed ispirata al Ludicrous mode di Tesla che le permette di raggiungere i 322 km/h.

Le Tesla non possono mancare

Il fondatore ha naturalmente le sue creature come auto di tutti i giorni, infatti utilizza la Tesla Model Y come auto di famiglia ma ha anche una Model S Performance e il controverso Cybertruck.

Per godersi la sportività con il vento tra i capelli ha scelto la Roadster, vettura con cui è diventato famoso in quanto fu uno dei primi modelli del suo marchio, molto apprezzato per la dinamica di guida sincera tra le curve.