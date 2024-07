Le auto di mark wahlberg, i modelli dell’attore americano

Mark Wahlberg è uno degli attori più conosciuti di Hollywood che è stato protagonista di moltissimi film nel corso della sua carriera ed il cui successo è andato sempre crescendo, dimostrandosi poliedrico in film impegnati come in commedie divertenti. In questo articolo vediamo come si compone la sua collezione d’auto.

Le auto di Mark Wahlberg, i modelli

La prima auto della collezione di Mark Whalberg è la Rolls-Royce Cullinan uno dei suv più lussuosi presenti sul mercato, nel garage dell’attore originario di Boston da diverso tempo, è dotato di un motore V12 bi-turbo capace di sfoderare una potenza di 563 cavalli.

La seconda è un’altra Rolls-Royce per la precisione una Phantom che è una berlina che coniuga perfettamente lo stile di un prodotto realizzato a mano con il lusso unico di una Rolls. Quest’auto ha un prezzo di 450.000 dollari ed è l’auto più cara della collezione di Whalberg.

Terza è un’altra berlina, meno lussuosa ma più sportiva, infatti questa è la Porsche Panamera, con il suo motore V8 biturbo che eroga una potenza di 493 cavalli, un dato che la rende utile per i lunghi viaggi dove serve macinare chilometri.

La quarta è un’altra berlina di lusso, una Bentley Azure T che Whalberg utilizza per muoversi in città con la moglie dato che è comoda e nonostante le notevoli dimensioni si riesce a parcheggiare. Il motore di cui è dotata è un V8 twin-turbo che eroga ben 500 cavalli.

Non poteva mancare una Cadillac Escalade, il suv di lusso made in USA per eccellenza, dotato di un motore V8 6.2 che eroga una potenza di 420 cv.

Entriamo nel mondo delle Supercar con una Lamborghini Diablo VT che Wahlberg ha comprato non molto tempo fa, il colore con cui l’ha acquistata è il viola della SE30 molto raro su altre Diablo. Il motore è il celebre V12 aspirato, 6.0 di cilindrata che sviluppa 523 cavalli. Dati di tutto rispetto ad inizio anni ’90.

Mercedes e Toyota tra le altre

Continuiamo a parlare di Supercar con una Mercedes AMG SLS la versione moderna dell’ SL Gullwing che sviluppa 571 cavalli e 650 NM di coppia massima.

Si passa alla vettura più lenta del garage, una Toyota Sienna, una monovolume che adotta un motore 4 cilindri 2.4 di cilindrata. Wahlberg è stato visto spesso al volante di quest’auto.

Restando nell’ambito delle berline di lusso, ha anche una nuova Mulsanne, Bentley è famosa per quest’auto che nei vari decenni si è evoluta mantenendo intatta la classe tipica di questo marchio.

Chiudiamo con due Mercedes, la prima è la G63 AMG, versione moderna e potenziata dal reparto sportivo, del celebre G Class. Grazie allo stile unico e al tocco degli ingegneri tedeschi, quest’auto è in grado di sprigionare una potenza di 577 cavalli.

Infine è in possesso di una Mercedes Classe S, non sappiamo se si tratta dell’ S500 che adotta un motore 6 cilindri da 429 cavalli o se al contrario è la S580 con un V8 da 496 cv.