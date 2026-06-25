Jeep Compass 2026: caratteristiche, prestazioni e prezzi del nuovo SUV ibrido

La Jeep Compass 2026 rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del marchio, combinando l’eredità off-road con le più recenti innovazioni tecnologiche. Costruita sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, questa terza generazione del SUV italiano si distingue per un design rinnovato, un abitacolo più spazioso e una gamma di motorizzazioni che include opzioni ibride e completamente elettriche.

Prodotta nello stabilimento di Melfi, la Compass mantiene il suo DNA made in Italy pur offrendo prestazioni e tecnologie all’avanguardia. Con un occhio di riguardo per la sostenibilità, la nuova Compass si posiziona come un’opzione versatile per chi cerca un SUV capace di affrontare sia la città che i terreni più impegnativi.

Design e dimensioni: un equilibrio tra stile e funzionalità

Il design della Jeep Compass 2026 è un omaggio al mondo off-road, con linee spigolose e nervature che richiamano l’iconico stile Jeep. La parte frontale è caratterizzata dalle sette feritoie tradizionali, reinterpretate con elementi illuminati, mentre i fari a LED a matrice completano l’estetica moderna. Le luci posteriori, anch’esse a LED, presentano un disegno a forma di X che si unisce in una striscia luminosa continua.

Le dimensioni della nuova Compass sono aumentate rispetto al modello precedente, con una lunghezza di 4,54 metri, un’altezza di 1,67 metri e una larghezza di 1,90 metri. Il passo di 2,77 metri offre maggiore abitabilità e un bagagliaio di 550 litri, uno dei più capienti della categoria. L’altezza da terra di 20 cm e la profondità di guado di 41 cm confermano le capacità off-road del veicolo.

Interni e tecnologia: comfort e connettività

All’interno, la Compass 2026 offre un abitacolo spazioso e tecnologicamente avanzato. Il sistema multimediale è dotato di uno schermo da 16 pollici, uno dei più grandi tra i SUV della sua categoria. La plancia presenta tasti fisici per le funzioni principali, mentre il tunnel centrale ospita il selettore delle modalità di guida, che include programmi specifici per neve, sabbia e fango.

Il volante, con una forma inedita per Jeep, integra comandi fisici per un controllo immediato delle funzioni principali. La strumentazione digitale, disponibile a richiesta, può essere abbinata a un head-up display che proietta i dati di marcia sul parabrezza. I passeggeri posteriori beneficiano di uno spazio abbondante, con bocchette dell’aria condizionata e prese di ricarica sia a 12 V che USB.

Motorizzazioni e prestazioni: l’ibrido a 48 Volt

La versione oggetto di questa prova è equipaggiata con un propulsore a benzina ibrido a 48 Volt, un 3 cilindri 1.2 turbo aggiornato con una catena metallica al posto della cinghia in bagno d’olio. Il sistema ibrido, che combina un motore termico con un’unità elettrica da 29 CV, offre una potenza complessiva di 145 CV e una coppia di 230 Nm.

Questa configurazione permette alla Compass di muoversi in modalità elettrica nelle manovre a bassa velocità e di ottimizzare i consumi di carburante, con un’autonomia dichiarata fino al 50% del tempo di utilizzo nei percorsi cittadini. Le prestazioni includono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10 secondi e una velocità massima di 198 km/h.

Nei test su strada, la Compass ibrida ha registrato consumi medi di 6,9 litri/100 km in ambito urbano, 8 litri/100 km in autostrada e 6 litri/100 km su percorsi extraurbani. La guida è fluida e reattiva, con modalità di guida che permettono di adattare la risposta dell’acceleratore e la consistenza dello sterzo alle diverse esigenze.

Prezzi e allestimenti: un’opzione per ogni esigenza

La gamma della Jeep Compass 2026 offre diverse opzioni di motorizzazione e allestimento. La versione ibrida a 48 Volt parte da 40.900 euro per l’allestimento Altitude, mentre l’allestimento First Edition è disponibile a partire da 42.900 euro. Le versioni ibrida plug-in e completamente elettrica partono rispettivamente da 45.900 euro e 47.900 euro.

La Compass elettrica, dotata di due motori elettrici, è l’unica della gamma con trazione integrale, offrendo prestazioni e capacità off-road superiori. Con una gamma di prezzi che copre diverse fasce di mercato, la nuova Compass si posiziona come un’opzione versatile e tecnologicamente avanzata per chi cerca un SUV moderno e sostenibile.