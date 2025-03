Un’offerta da non perdere

In un mercato automobilistico in continua evoluzione, le case automobilistiche sono costrette a trovare strategie innovative per stimolare le vendite. Jeep, in particolare, ha deciso di lanciare un’offerta imperdibile sulla Compass 4xe Plug-In Hybrid, proponendo uno sconto di ben 12.000 euro sull’allestimento Altitude. Questa promozione, valida fino alla fine del mese, rappresenta un’opportunità unica per chi desidera un’auto ibrida di alta qualità a un prezzo competitivo.

Caratteristiche tecniche della Jeep Compass Altitude 4xe

La Jeep Compass Altitude 1.3 Plug-In Hybrid è dotata della tecnologia 4xe, che combina un motore termico e un sistema elettrico per offrire prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale. Il motore turbo benzina da 1.3 litri, abbinato a due motori elettrici, garantisce una potenza complessiva di 190 CV e una coppia massima di 270 Nm dal motore termico, con un ulteriore contributo di 250 Nm dal motore elettrico posteriore. Questa combinazione permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi, rendendo la Compass un’auto reattiva e divertente da guidare.

Autonomia e ricarica

Uno dei punti di forza della Jeep Compass Altitude è la sua autonomia in modalità completamente elettrica, che può raggiungere fino a 56 km nel ciclo WLTP. Questo la rende ideale per gli spostamenti urbani, consentendo di viaggiare a zero emissioni. La batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh può essere ricaricata in meno di 2 ore utilizzando una wallbox da 7,4 kW, mentre con una presa domestica potenziata il tempo di ricarica si allunga a circa 3,5 ore.

Design e comfort interni

La Jeep Compass Altitude non è solo prestazioni, ma anche design e comfort. Con una lunghezza di 440 cm e una capacità del bagagliaio che varia da 420 litri a 1.230 litri abbattendo i sedili posteriori, offre ampio spazio per ogni esigenza. Gli interni sono curati e disponibili con sedili in tessuto ed ecopelle, mentre il sistema di infotainment Uconnect con schermo touchscreen da 10,1 pollici garantisce connettività e intrattenimento durante il viaggio. Inoltre, i sistemi di sicurezza ADAS di livello 2, come il cruise control adattativo e la frenata automatica d’emergenza, assicurano una guida sicura e confortevole.

Dettagli dell’offerta e modalità di acquisto

Il prezzo di listino della Jeep Compass Altitude 1.3 Plug-In Hybrid è di 50.100 euro, ma grazie all’offerta di marzo, è possibile acquistarla a soli 38.100 euro. Questa iniziativa è valida su un lotto limitato di vetture in pronta consegna e prevede un finanziamento tramite Stellantis Financial Services. Il finanziamento include un anticipo, rate mensili a tasso fisso e una maxi-rata finale per riscattare l’auto, con la possibilità di restituirla o sostituirla al termine del contratto.

Produzione e futuro della Jeep Compass

La Jeep Compass viene attualmente prodotta nell’ex fabbrica FCA di Melfi, ora di proprietà di Stellantis. La nuova generazione della Compass, prevista per il 2025, continuerà a essere realizzata in questo stabilimento, utilizzando la piattaforma STLA Medium, che permetterà di offrire diverse opzioni di propulsione, comprese quelle elettrificate. Con l’evoluzione del mercato e le crescenti esigenze di sostenibilità, la Jeep Compass si prepara a rimanere competitiva e al passo con i tempi.