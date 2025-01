Il debutto della serie Zongheng

Domani, mercoledì 22 gennaio, il marchio Jetour, parte del Gruppo Chery, presenterà in Cina la sua nuova serie di veicoli fuoristrada di lusso, denominata Zongheng. Questo lancio rappresenta un passo significativo per Jetour, che mira a espandere la sua presenza nel mercato globale, in particolare in Europa, dove già offre altri modelli come Omoda e Jaecoo. Sebbene non sia ancora chiaro se i nuovi SUV Zongheng arriveranno anche in Italia, l’interesse per questi veicoli è palpabile, soprattutto considerando che Jetour è già noto per la produzione della Traveller, un modello che ha attirato l’attenzione al recente Salone di Torino.

Innovazioni tecnologiche e prestazioni

In attesa del debutto, Jetour ha rilasciato un video promozionale che mostra un SUV camuffato mentre affronta condizioni estreme, come il guado e manovre complesse. La capacità di effettuare una virata “da carro armato”, ovvero ruotare attorno al proprio asse senza muovere le ruote, è una delle caratteristiche più sorprendenti di questo nuovo modello. Questa tecnologia, solitamente riservata a veicoli dotati di quattro motori elettrici, è un chiaro segno dell’innovazione che Jetour intende portare nel mercato. Modelli come YangWang U8 e Mercedes-Benz Classe G 580 hanno già dimostrato simili capacità, rendendo il Zongheng un concorrente diretto in un segmento di mercato in rapida evoluzione.

Strategia di crescita e obiettivi futuri

Il lancio della serie Zongheng segna un punto di svolta nella strategia di crescita di Jetour. Nel 2023, il marchio ha registrato vendite di 568.387 unità, con un incremento dell’80,3% rispetto all’anno precedente. Con l’obiettivo ambizioso di raggiungere 800.000 unità all’anno, Jetour ha annunciato la costruzione di “innumerevoli” modelli off-road, che includeranno varianti leggere e hardcore, oltre a modelli di lusso. Questa espansione non solo mira a soddisfare la crescente domanda di SUV di lusso, ma anche a posizionare Jetour come leader nel settore dei veicoli fuoristrada.