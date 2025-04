Le condizioni cliniche di Jorge Martin

Dopo il grave incidente avvenuto durante il Gran Premio del Qatar, Jorge Martin ha subito un emopneumotorace e fratture costali multiple. Attualmente, il pilota spagnolo è ricoverato presso l’Hamad General Hospital, dove i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione clinica. Secondo le ultime informazioni, le sue condizioni sono in lento ma progressivo miglioramento, grazie a un tempestivo drenaggio pleurico che ha facilitato la riespansione del polmone.

Monitoraggio e terapia

La lesione pleuropolmonare richiede un monitoraggio continuo, e le fratture costali causano un dolore significativo, ostacolando anche le attività fisiche più basilari. I medici valutano il decorso clinico giorno per giorno, ponendo la massima priorità sul mantenimento dell’espansione polmonare. Solo in assenza di complicazioni, si prevede di interrompere l’aspirazione meccanica, mantenendo comunque il drenaggio in sede per garantire la sicurezza del paziente.

Prossimi passi e riabilitazione

Dopo ulteriori controlli radiografici, e una volta raggiunte condizioni cliniche considerate sicure, sarà programmato il trasferimento assistito di Martin in Europa. Al termine delle terapie invasive, il pilota dovrà intraprendere un percorso riabilitativo che includerà terapie antalgiche, fisioterapia respiratoria e monitoraggio cardiovascolare. Le parole del Direttore Medico della MotoGP, Ángel Charte, confermano che il drenaggio toracico sta procedendo favorevolmente e che il dolore è sotto controllo, nonostante le fratture costali.

Il supporto di Aprilia e dei tifosi

Jorge Martin ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che lo stanno supportando in questo difficile momento. Ha dichiarato: “Grazie di cuore a tutte le persone che mi stanno supportando. Sono stati giorni difficili, ma ora inizio a muovermi un po’ di più e a sentirmi meglio, anche se il dolore è ancora tanto”. Nel frattempo, Lorenzo Savadori prenderà il posto di Martin nel prossimo appuntamento del Motomondiale previsto a Jerez de la Frontera. Aprilia ha assicurato che fornirà aggiornamenti tempestivi qualora ci fossero cambiamenti significativi nelle condizioni del pilota.