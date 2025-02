Un infortunio che cambia i piani

Jorge Martin, il campione del mondo in carica della MotoGP, si trova costretto a saltare il primo weekend di gara della stagione 2025 in Thailandia a causa di un infortunio subito durante un allenamento. L’incidente, avvenuto su una moto da supermotard, ha portato Martin a subire un intervento chirurgico alla mano sinistra, che ha coinvolto il radio e lo scafoide. L’operazione è stata eseguita a Barcellona dall’equipe del professor Mir, noto per la sua esperienza nel campo della chirurgia ortopedica.

Dettagli dell’intervento chirurgico

Il pilota spagnolo ha riportato una frattura complessa del radio, insieme a fratture di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale. L’intervento, avvenuto martedì mattina presso la Clinica Dexeus, ha visto l’impianto di due viti per stabilizzare la frattura del radio e una per lo scafoide. Secondo il comunicato ufficiale dell’Aprilia, l’operazione è stata ben tollerata e ha utilizzato un approccio percutaneo con assistenza artroscopica, il che ha contribuito a ridurre il trauma chirurgico.

Prospettive future e recupero

Nei prossimi giorni, la prognosi di Martin sarà valutata in base all’evoluzione del suo quadro clinico. I tempi di recupero sono ancora incerti, ma il campione del mondo è determinato a tornare in pista il prima possibile. La sua assenza al GP di Thailandia rappresenta una grande perdita per il team e per i fan, che attendevano con ansia di vederlo competere nella nuova stagione. La MotoGP 2025 si preannuncia intensa e competitiva, e la mancanza di Martin potrebbe influenzare le dinamiche del campionato.

Il supporto dei fan e del team

Il team Aprilia e i fan di Martin stanno esprimendo il loro sostegno attraverso i social media, augurandogli una pronta guarigione. La comunità motociclistica è unita nel desiderio di rivedere il pilota in azione, e molti sperano che il suo recupero sia rapido e senza complicazioni. Martin ha dimostrato di essere un atleta resiliente e determinato, e la sua carriera è segnata da numerosi successi. La sua assenza, sebbene significativa, non farà altro che aumentare l’attesa per il suo ritorno.