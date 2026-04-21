Kansas Speedway, Reddick vince all’overtime davanti a Larson

Rivivi i passaggi chiave della tappa al Kansas Speedway: dalla pole di Tyler Reddick alle strategie che hanno preparato l'overtime dove il duello con Kyle Larson ha deciso la vittoria

La NASCAR Cup Series è arrivata al Kansas Speedway per la nona prova della regular season 2026, una tappa che ha messo in luce sia le mutabili strategie di gara sia i protagonisti più attesi. L’ovale da 1,5 miglia, con il suo banking che varia tra i 17 e i 20 gradi, è noto per offrire giri veloci ma anche per mettere a dura prova le gomme: un mix che spesso favorisce ripartenze ad alta tensione.

La vigilia era stata dominata dalle previsioni su Kyle Larson, capace di imporsi in passato sul tracciato; tuttavia la corsa, denominata AdventHealth 400, ha preso una piega differente con un finale in overtime che ha visto emergere Tyler Reddick. Tra strategie ai box, undercut decisivi e un caos finale in curva 4, la gara ha incarnato molte delle caratteristiche tipiche della stagione.

Il tracciato e la posta in gioco

Il Kansas Speedway è un esempio di ovale moderno: costruito agli inizi degli anni 2000, presenta una lunghezza e una conformazione che gli conferiscono il soprannome di cookie cutter per la sua somiglianza con altri 1,5 miglia. Nonostante questo, il rapido consumo degli pneumatici rende i long run complicati e obbliga i team a pianificare diverse soste e differenti strategie di gestione gomme e carburante.

Caratteristiche tecniche che influenzano la gara

La combinazione di banking moderato e curve ampie favorisce sorpassi spettacolari ma non scontati: il degrado gomma può trasformare una vettura performante in una meno prevedibile nell’arco di pochi giri. Per questo motivo molte squadre hanno adottato approcci alternativi, puntando su under/overcut e stint lunghi o brevi a seconda della configurazione di gara.

Qualifiche, sviluppo della corsa e turning point

La pole è andata a Tyler Reddick, che ha firmato il miglior crono in avvio, seguito a stretta distanza da Denny Hamlin. Le fasi iniziali hanno visto Hamlin controllare parte della gara e vincere il primo stage, mentre Larson si è preso il secondo stage con autorità. Tuttavia la corsa è stata caratterizzata da molteplici soste programmate che hanno ridisegnato le gerarchie sul circuito.

La strategia che ha cambiato il finale

Nel momento decisivo è emersa l’importanza dell’ultima caution artificiale, che ha innescato il periodo di overtime. Alcuni piloti hanno sfruttato la neutralizzazione per montare gomme nuove, mentre altri hanno puntato alla posizione in pista. Il riordino e le scelte tattiche in quei giri finali hanno creato il contesto per un duello serrato tra Reddick e Larson.

L’epilogo: l’overtime e la vittoria di Reddick

Allo scattare dell’overtime la tensione è salita: Hamlin è partito bene, ma la manovra decisiva è arrivata quando Larson ha provato un doppio sorpasso in uscita di curva, anticipando la bagarre. Un contatto tra vetture in lotta ha messo fuori causa alcune Toyota di vertice, spalancando la porta a Reddick che, con una rimonta aggressiva, è riuscito a imporsi all’imbocco dell’ultima curva e a conservare la leadership fino al traguardo.

Ordine d’arrivo e conseguenze in classifica

La vittoria è andata a Tyler Reddick, autore di una prestazione che rafforza la sua posizione nel campionato. Alle sue spalle si è classificato Kyle Larson, seguito da piloti come Chase Briscoe e Denny Hamlin. Il risultato ha avuto impatto sulla generale: Reddick ha consolidato la sua leadership mentre la lotta per la Chase continua a restare aperta e combattuta.

Prima della tappa: la classifica della NASCAR Cup Series

Prima della trasferta al Kansas la graduatoria vedeva al comando lo stesso #45 Tyler Reddick con 386 punti, a seguire #12 Ryan Blaney (324), #11 Denny Hamlin (300) e #54 Ty Gibbs (281). Nella top ten figuravano anche nomi come #5 Kyle Larson e #9 Chase Elliott, testimoniando un avvio di stagione molto equilibrato.

La tappa primaverile del Kansas ha confermato che, oltre alla velocità pura, in NASCAR il successo passa spesso per la capacità di leggere il momento, scegliere la strategia giusta e sfruttare ogni finestra utile della gara. Con il prossimo appuntamento previsto a Talladega, la stagione promette di mantenere alta l’adrenalina, tra tracciati diversi e strategie sempre più decisive.